Almanya Başbakanı Scholz, Zelensky ile görüştü

DHA

Üç yıldır devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı'nda barış için müzakereler sürüyor.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky telefonda görüştü..

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit’in yaptığı yazılı açıklamaya göre, iki lider görüşmede Ukrayna'daki askeri ve insani durumu değerlendirerek ‘Ukrayna'da adil bir barış’ hakkında görüş alışverişinde bulundu.

ALMANYA'NIN UKRAYNA İLE SARSILMAZ DAYANIŞMASI SÜRECEK

Scholz görüşmede, Zelensky'nin en kısa sürede müzakerelere başlama isteğini memnuniyetle karşıladığını vurgulayarak, Almanya'nın Ukrayna ile sarsılmaz dayanışmasının süreceğini belirtti.

İki lider, ateşkesin bir an önce başlaması ve Ukrayna'da kalıcı barışın sağlanmasında ABD Başkanı Donald Trump'ın liderlik rolünün önemine dair mutabık kaldı.