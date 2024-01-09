Almanya Başbakanı Scholz'dan AB'ye Ukrayna çağrısı: Askeri desteği artırın AB ülkelerine seslenen Scholz, "Ukrayna'ya ilişkin çabalarınızı güçlendirin" dedi. Scholz, Kiev'e silah teslimatlarının yetersiz olduğuna dikkati çekti.

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna konusunda diğer Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden daha fazla destek istedi.

Scholz, AB ülkelerinin çoğunun Ukrayna'ya "Rus işgaline karşı mücadelede yardımcı olmak için yeterli silah sağlamadığını" söyledi.

ABD Kongresi'nde Ukrayna'ya yapılan Amerikan askeri yardımının durması üzerine Scholz, Avrupa'nın bu konuda adım atması gerektiği konusunda ısrar etti.

Ukrayna'ya destek mesajı

Şansölye Scholz, Alman hükümetinin gerektiği sürece Kiev'i desteklemeye devam edeceği şeklindeki sözlerini tekrarladı.

Berlin yönetimi, Rusya'nın saldırılarının ilk aylarında harekete geçmediği için eleştirilere maruz kalmıştı.

AB müttefiklerine seslendi: Silah teslimatını artırın

Basın toplantısında konuşan Scholz, şu ifadeleri kullandı:

Almanya'nın katkısı ne kadar önemli olsa da, uzun vadede Ukrayna'nın güvenliğini sağlamaya yetmeyecektir.



Bu nedenle Avrupa Birliği'ndeki müttefikleri Ukrayna'ya ilişkin çabalarını güçlendirmeye çağırıyorum. Çoğu AB üyesi ülkenin, Ukrayna'ya planlanan silah teslimatı yetersiz.

50 milyar euroluk yardım paketi

Öte yandan Scholz, Berlin'in AB'den tek tek üye ülkelerden hangi teslimatları planladıklarını kontrol etmesini istediğini söyledi.

Şansölye, bloğun Ukrayna için önerilen 50 milyar euroluk yardım paketini 1 Şubat'ta yapılacak zirvede kabul edeceğinden emin olduğunu sözlerine ekledi.

AB, Macaristan'ın itirazı nedeniyle aralık ayında yapılan zirvede anlaşmaya varamamıştı.