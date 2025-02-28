Almanya, Batı Şeria'da saldırılarını sürdüren İsrail'e çağrıda bulundu

AA

İşgalci İsrail askerlerinin Filistin'deki saldırıları sürüyor...

On binlerce insanın ölümünün ardından Batı Şeria'nın kuzeyindeki mülteci kamplarında evlerine dönmek isteyen Filistinlilerin bölgeye girişini engelliyor.

ALMANYA'DAN İSRAİL HÜKÜMETİNE ÇAĞRI

Almanya hükümeti, İsrail ordusunun Batı Şeria'nın kuzeyinde sürdürdüğü 'Demir Duvar' saldırısıyla ilgili 40 bin kişinin en kısa sürede evlerine dönmesinin sağlanması konusunda İsrail hükümetine çağrıda bulundu.

Almanya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Batı Şeria'nın kuzeyinde başlattığı 'Demir Duvar' saldırılarının 5 haftadır devam ettiği belirtildi.

"40 BİN KİŞİ EVLERİNE DÖNMELİ"

Açıklamada, İsrail ordusunun saldırılarının Cenin, Tulkerim ve Tubas mülteci kamplarında yaşayan 40 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kalmasına, 50 kişinin ölümüne ve çok sayıda kişinin yaralanmasına yol açtığı vurgulanarak şu ifadeler kullanıldı:

İsrail hükümetine, askeri operasyon sırasında sivilleri ve sivil altyapıyı daha iyi koruma ve 40 bin kişinin en kısa sürede evlerine dönmesini sağlama çağrısında bulunuyoruz.

"MÜLTECİ KAMPINDA TUTMA PLANI KABUL EDİLEMEZ"

Oslo Anlaşmasına göre Cenin şehrinin yönetiminin, tamamen Filistin yönetiminin sorumluluğu altında olduğu hatırlatılan açıklamada, "Dolayısıyla İsrail hükümetinin İsrail ordusunu uzun vadede Cenin mülteci kampında tutma planları kabul edilemez." denildi.

"İSRAİL'İN EYLEMLERİ GÜVENLİK ORTAMINI KIRMAKTADIR"

Açıklamada şunlar kaydedildi: