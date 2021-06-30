Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: UCM'nin İsrail'i yargılama yetkisi yok

Filistin'deki savaş suçlarına rağmen İsrail'i savunan Steinmeier, "Uluslararası Ceza Mahkemesi bu konuda yargı yetkisine sahip değil" dedi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, İsrail'e arka çıktı.

Eski Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatou Bensouda, 3 Mart'ta işgal ve abluka altındaki Filistin topraklarında işlendiği öne sürülen savaş suçlarına ilişkin resmi soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Steinmeier, İsrail'e yapacağı resmi ziyaret öncesi Haaretz gazetesinin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

"UCM İSRAİL'İ YARGILAYAMAZ"

UCM'nin Filistin topraklarındaki savaş suçlarına ilişkin resmi soruşturma başlatmasına ilişkin soruyu Steinmeier, şu şekilde yanıtladı:

"Alman hükümetinin tutumu, bir Filistin devletinin olmaması nedeniyle UCM'nin bu konuda yargı yetkisinin olmadığı yönünde. Bir Filistin devletinin ve toprak sınırlarının belirlenmesi ancak İsrailliler ve Filistinliler arasında doğrudan müzakereler yoluyla gerçekleştirilebilir. Almanya yine de UCM'nin ve kovuşturma makamının bağımsızlığına saygı duymaktadır."

"KONU İRAN OLDUĞUNDA..."

İsrail'in İran'a yönelik endişelerinde haklı olduğunu söyleyen Steinmeier, "Konu İran olduğunda Almanya ve İsrail ortak stratejik hedefi paylaşıyor. İran nükleer silah edinmemeli. Ayrıca İran'ın füze programını ve bölgedeki istikrarı bozucu faaliyetlerini kısıtlamak istiyoruz.

Bunu başarmanın en iyi yolu üzerinde her zaman anlaşamayabiliriz. Bununla birlikte, İran ile yapılan nükleer anlaşmanın yenilenmesinin, İran'ın nükleer bomba elde etmesini kanıtlanabilir ve doğrulanabilir bir şekilde önlemenin en etkili yolu olduğuna inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.