Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli gözaltında
İHA

Yurt genelinde uyuşturucu ile mücadele kararlılıkla devam ediyor.

Zehir tacirlerine yönelik düzenlenen çalışmalarda şüpheliler tek tek tespit edilerek yakalanıyor.

Operasyonların adresi bu kez Gaziantep oldu.

3 şüpheli gözaltında

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen 2 adrese yönelik uyuşturucu operasyonu yaptı.

Operasyon sonucunda 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Ele geçirilenler

Adreslerde yapılan aramalarda ise 7 kilo 670 gram esrar, 5 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet kılıç, 2 adet hassas terazi, 62 adet fişek ile 50 bin TL para ele geçirildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)