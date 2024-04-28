Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli gözaltında Uyuşturucu ile mücadele kapsamında belirlenen 2 adrese düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, olay yerinde yapılan aramalarda 7 kilo 670 gram esrar ele geçirildi.

İHA

Yurt genelinde uyuşturucu ile mücadele kararlılıkla devam ediyor.

Zehir tacirlerine yönelik düzenlenen çalışmalarda şüpheliler tek tek tespit edilerek yakalanıyor.

Operasyonların adresi bu kez Gaziantep oldu.

3 şüpheli gözaltında

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen 2 adrese yönelik uyuşturucu operasyonu yaptı.

Operasyon sonucunda 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Ele geçirilenler

Adreslerde yapılan aramalarda ise 7 kilo 670 gram esrar, 5 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet kılıç, 2 adet hassas terazi, 62 adet fişek ile 50 bin TL para ele geçirildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)