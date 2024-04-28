Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli gözaltında

İHA
Yurt genelinde uyuşturucu ile mücadele kararlılıkla devam ediyor.
Zehir tacirlerine yönelik düzenlenen çalışmalarda şüpheliler tek tek tespit edilerek yakalanıyor.
Operasyonların adresi bu kez Gaziantep oldu.
3 şüpheli gözaltında
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen 2 adrese yönelik uyuşturucu operasyonu yaptı.
Operasyon sonucunda 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Ele geçirilenler
Adreslerde yapılan aramalarda ise 7 kilo 670 gram esrar, 5 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet kılıç, 2 adet hassas terazi, 62 adet fişek ile 50 bin TL para ele geçirildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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