Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock: Gençken tacize uğradım

Haber Merkezi

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, pazar günü yapılacak seçim öncesi G Spot isimli podcast kanalına konuk oldu.

Baerbock, katıldığı yayında yıllar önce cinsel tacize uğradığını söyledi.

ALMAN BAKAN YAŞADIĞI TACİZİ ANLATTI

Baerbock, "Ben de şimdi eskiden cinsel tacize uğradığımı fark ediyorum. Bir keresinde yıllar önce okul otobüsündeyken yaşlı bir adam benim bacağımı ellemişti. Bu halen aklıma geliyor aslında ama onu tamamen unutmuştum." ifadesini kullandı.

Sözlerine devam eden Baerbock, "Adam elledikten sonra beş durak daha gittim." dedi.

"BU UTANCI HİSSETMESİ GEREKEN BİZ DEĞİLİZ"

“Utanç, yer değiştirmeli. Bu utancı hissetmesi gereken biz değiliz.” diyen Alman Bakan, “Bu meseleleri farklı kadınların ve hatta en önemlisi erkeklerin de konuşması gerekiyor.” ifadelerini kullandı.