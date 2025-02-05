Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: Gazze, Filistinlilere aittir

DHA

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, yaptığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'ye ilişkin açıklamalarını değerlendirdi.

Baerbock, Gazze'nin harabeye döndüğünü belirtti.

Baerbock, “Aynı zamanda açık olan bir şey var. Gazze tıpkı Batı Şeria ve Doğu Kudüs gibi Filistinlilere aittir. Bu topraklar gelecekteki Filistin devletinin çıkış noktasını oluşturmaktadır. Filistinli sivil halkın Gazze'den sürgün edilmesi sadece kabul edilemez değil, aynı zamanda uluslararası hukuka aykırıdır.” ifadelerini kullandı.

"GAZZE, TIPKI BATI ŞERİA VE DOĞU KUDÜS GİBİ FİLİSTİNLİLERE AİT"

Baerbock, zorla yerinden etme girişiminin yeni acılara ve yeni nefretlere yol açacağını vurgulayarak, “Müzakere edilmiş iki devletli bir çözüm, Filistinlilerin ve İsraillilerin barış, güvenlik ve onur içinde yaşamalarını sağlayacak tek çözüm olmaya devam etmektedir. Bu, aynı zamanda bölgedeki Arap devletlerinin de net tutumudur.” açıklamasında bulundu.

'FİLİSTİNLİLERİN DAHİL OLMADIĞI BİR ÇÖZÜM OLMAYACAK'

G7, Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler’in (BM), Gazze'deki sivil nüfusun sınır dışı edilmemesi ve Gazze'nin kalıcı olarak işgal edilmemesi gerektiğini en başından bu yana açıkça ifade ettiğini aktaran Baerbock, Filistinlilerin dahil olmadığı bir çözümün olamayacağını kaydetti.

"HEPİMİZ GAZZE'NİN EN KISA SÜREDE YENİDEN İNŞA EDİLMESİNDE HEMFİKİRİZ"

Gazze'deki yıkımın boyutlarının sarsıcı olduğunu bildiren Baerbock, “Hepimiz Gazze'nin mümkün olan en kısa sürede yeniden inşa edilmesi gerektiği konusunda hemfikiriz. Evler, hastaneler, okulların kalıntılarının ve patlamamış mühimmatın temizlenmesi, büyük bir uluslararası katılım gerektirecektir. Biz Avrupalılar, ABD ve bölgedeki ortaklarımızla birlikte üzerimize düşeni yapmaya hazırız.” ifadelerini kullandı.