Almanya, doğalgazda olası dar boğazlara hazırlanıyor

Savaş nedeniyle yaptırımların hedefi olan Rusya, Almanya'yı doğalgazı kesmekle tehdit etmişti. Bunun üzerine harekete geçen Almanya, bir arz durumunda olası dar boğazlara hazırlandığını bildirdi.

Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş sonrasında Avrupa da bir enerji tedarik tehditi altına girdi.

Diğer Avrupa ülkeleri Rusya'dan gelen doğalgazı almama yolunda keskin bir tavır sergilerken, Almanya bu konuda kesin bir tavır göstermedi ve ekonomisi sarsacak adımları atmayacağı sinyalini verdi.

Rusya-Ukrayna savaşında 57 gün geride kalırken, Almanya'dan doğalgaz ile ilgili bir açıklama geldi.

Almanya olası dar boğazlara hazırlanıyor

Almanya'nın enerji piyasası düzenleyici kurumunun (Bundesnetzagentur-BNetzA), Almanya'da doğalgaz tüketimine ilişkin kapsamlı bir araştırma yürüterek arz durumunda olası dar boğazlara hazırlandığı bildirildi.

AA'da yer alan habere göre Bundesnetzagentur'dan yapılan açıklamada, ülkede gaz tüketime ilişkin verilerin, 28 Nisan'a kadar gaz şebekesi operatörlerinden ve mayıs ayında da büyük gaz tüketimi olan şirketlerden toplanacağı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu verilerin toplanmasındaki amacın, Almanya veya AB üyesi ülkelerde gaz tedarikinde önemli bir kesinti olması durumunda Bundesnetzagentur'a güncel verileri sağlamak olduğu belirtilerek, böyle bir durumda gaz tüketimini düzenleme yetkisinin Bundesnetzagentur'da olacağı bildirildi.

"Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz"

Bundesnetzagentur Başkanı Klaus Müller, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Bundesnetzagentur olarak büyük gaz tüketicilerinin tüketimlerinde kısıtlamaya gitmek zorunda kalacağı bir duruma yoğun şekilde hazırlanıyoruz. Aynı zamanda bu durumun yaşanmaması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Rusya, Almanya'yı gaz tedarikini durdurmakla tehdit etmişti

Rusya-Ukrayna savaşının ve Batı'nın uyguladığı yaptırımların ardından Rusya, Almanya'yı gaz tedarikini durdurmakla tehdit etmişti.

Alman hükümeti, Rusya'dan gelen doğal gazın kesintiye uğrama ihtimaline karşı 30 Mart'ta "Gaz Acil Durum Planı"nda erken uyarı seviyesini etkinleştirirken, söz konusu planın, "erken uyarı", "uyarı" ve "acil durum" olmak üzere 3 seviyeden oluştuğu belirtildi.

Almanya, ihtiyacı olan doğalgazın yüzde 55'ini Rusya'dan karşılıyor

Almanya'nın sanayide çarkları döndürmek ve konutları ısıtmak için Rus petrolü, gazı ve kömürüne diğer Avrupa ülkelerinden daha fazla bağımlı olduğu görülüyor. Ülke, ihtiyacı olan doğalgazın yüzde 55'ini, ham petrolün yüzde 35'ini ve kömürün yüzde 45'ini Rusya'dan karşılıyor.