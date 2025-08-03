Almanya hükümeti düğmeye bastı: Popüler marka patlamış mısır toplatılıyor

Evde film izlerken atıştırmalık olarak tercih edilen patlamış mısırla ilgili önemli bir uyarı Almanya’dan geldi.

Natur Food GmbH, Yörükoglu markasına ait Popcorn-Mais adlı ürünün belirli partilerini yüksek aflatoksin içeriği nedeniyle piyasadan geri çağırdığını duyurdu.

Almanya’nın resmi gıda güvenliği platformu lebensmittelwarnung.de üzerinden yapılan açıklamada, söz konusu uyarının 800 gramlık ambalajlarda satılan ve 20.09.2026 son tüketim tarihine sahip ürünler için geçerli olduğu belirtildi.

"TÜKETMEYİN" UYARISI

Aflatoksin, belirli küf türleri tarafından üretilen ve uzun vadede karaciğer kanseri başta olmak üzere ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen toksik bir madde olarak biliniyor.

Bu nedenle yetkililer, bu partiye ait ürünü satın alan tüketicilere kesinlikle tüketmemeleri ve ürünü iade etmeleri çağrısında bulunuyor.

Natur Food GmbH, ürünün yalnızca belirtilen parti numarasıyla sınırlı olduğunu ve diğer Yörükoglu ürünlerinin geri çağırmadan etkilenmediğini açıkladı.

Yetkililer, tüketicilere satın aldıkları ürünlerin etiket bilgilerini kontrol etmelerini ve güncel uyarıları takip etmelerini öneriyor.