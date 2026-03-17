Almanya: Hürmüz'de güvenliği ABD sağlayamıyorsa Avrupa da sağlayamaz

Berlin’de düzenlenen ortak basın toplantısında Almanya ve Yunanistan dışişleri bakanları, Orta Doğu’daki savaşın küresel etkilerini ve Hürmüz Boğazı’nda artan riskleri masaya yatırdı. Açıklamalarda, enerji güvenliği, deniz ticareti ve küresel tedarik zincirlerinin ciddi tehdit altında olduğu vurgulandı.

"HÜRMÜZ BOĞAZI YENİDEN AÇILMALI"

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Hürmüz Boğazı’nın küresel ticaret açısından kritik önem taşıdığına işaret ederek, geçişlerin bir an önce güvenli hale getirilmesi gerektiğini belirtti.

Wadephul, mevcut şartlarda askeri çözümün sınırlı kalabileceğini ifade ederek, “Eğer Amerikan silahlı kuvvetleri güvenliği sağlayamıyorsa, Avrupalıların bunu başarması da zor görünüyor” dedi.

AVRUPA'DAN ASKERİ MİSYON MESAFESİ

Berlin yönetimi, bölgede ticari gemileri korumaya yönelik bağımsız bir Avrupa askeri misyonu kurulması fikrine sıcak bakmadığını açıkladı. Wadephul, çözümün askeri değil diplomatik yollarla aranması gerektiğini vurguladı.

KÖRFEZ VE İRAN'I KAPSAYAN ANLAŞMA ÇAĞRISI

Alman Bakan, Hürmüz’de kalıcı güvenliğin ancak bölge ülkeleriyle yapılacak kapsamlı anlaşmalarla sağlanabileceğini belirtti. Bu çerçevede Körfez ülkeleriyle birlikte İran’ın da dahil olduğu bir çözüm mekanizmasının gerekliliğine dikkat çekti.

"KÜRESEL GIDA KRİZİ RİSKİ VAR"

Hürmüz Boğazı’ndaki aksamanın sadece enerji değil, küresel gıda tedarikini de tehdit ettiğini dile getiren Wadephul, sevkiyatların durması halinde kıtlık ve ciddi ekonomik sonuçların ortaya çıkabileceği uyarısında bulundu.

"RUSYA KRİZİN KAZANANI"

Orta Doğu’daki gerilimin Rusya’ya ekonomik avantaj sağladığını ifade eden Wadephul, artan enerji fiyatlarının Moskova’nın savaş finansmanını güçlendirdiğini söyledi. Avrupa’nın bu nedenle Rusya’ya yönelik enerji yaptırımlarını artırması gerektiğini kaydetti.

KIBRIS VE TÜRKİYE MESAJI

Wadephul, Türkiye-Yunanistan ilişkileri ve Kıbrıs meselesine ilişkin değerlendirmesinde, Avrupa’nın geçmişteki beklentilerinin karşılanmadığını belirterek yeni bir diplomatik yaklaşımın gerekliliğine işaret etti. Almanya’nın bu süreçte yapıcı rol oynamaya hazır olduğunu ifade etti.

YUNANİSTAN: "ÇOK TARAFLI ÇÖZÜM ŞART"

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Hürmüz’de güvenliğin sağlanması için Birleşmiş Milletler öncülüğünde geniş kapsamlı bir uluslararası işbirliği gerektiğini vurguladı.

Yerapetritis, ülkesinin İran merkezli çatışmalara dahil olma niyetinin olmadığını belirterek, Yunan gemilerine yönelik saldırıları sert şekilde kınadı.

DENİZ GÜVENLİĞİ İÇİN ULUSLARARASI TRAFİK

Hürmüz Boğazı’nda kalıcı çözüm için geçici anlaşmaların yeterli olmayacağını ifade eden Yunan Bakan, uluslararası kuruluşların da dahil olduğu kapsamlı bir güvenlik mimarisi kurulması gerektiğini söyledi.

Deniz ticaretinin yalnızca enerji değil, gıda güvenliği açısından da hayati rol oynadığını hatırlatan Yerapetritis, tüm taraflara gerilimi düşürme ve diplomasiye dönme çağrısı yaptı.

Yerapetritis, bölgede kalıcı barışın ancak Filistin Devleti’nin kurulmasıyla mümkün olabileceğini belirterek, güvenliğin bütüncül bir yaklaşımla ele alınması gerektiğini sözlerine ekledi.