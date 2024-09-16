Almanya ile Özbekistan göç anlaşması imzaladı Almanya, Özbekistan ile göç anlaşması imzaladı. Anlaşma, iş gücü ve vasıflı işçi göçünü artıracak, Almanya'da kalma hakkı olmayanların geri gönderilmesini kolaylaştıracak. Almanya, benzer anlaşmaları Kenya, Gürcistan, Hindistan, Kolombiya ve Fas ile yapmıştı.

AA

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Özbekistan ziyareti sırasında iki ülke arasında göç anlaşması imzalandı.

Almanya İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, göç anlaşmasının iş gücü ve vasıflı işçi göçünün güçlendirilmesinin yanı sıra Almanya'da kalma hakkı bulunmayanların ülkelerine geri gönderilmeleri konusunda daha yakın işbirliğini kapsadığı bildirildi.

"ACİLEN İHTİYACIMIZ VAR"

Açıklamada ifadelerine yer verilen İçişleri Bakanı Nancy Faeser, göç anlaşmasına ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

"Almanya'da kalma hakkı olmayan kişilerin geri gönderilmesinin etkin şekilde uygulanması, düzensiz göçün sınırlandırılması açısından önemlidir. Bunun için iyi düzenlemeler üzerinde mutabık kaldık. Öte yandan, Özbekistan'dan gelen kalifiye çalışanlar için iş piyasamızda ve Almanya'da eğitim ve yüksek eğitim için fırsatlar sunuyoruz. Ne de olsa pek çok sektörde yurt dışından iyi eğitimli iş gücüne ve kalifiye işçilere acilen ihtiyacımız var."

"EKONOMİMİZİN BÜYÜYEBİLMESİ İÇİN.."

Başbakan Olaf Scholz da Özbekistan'da yaptığı açıklamada şu değerlendirmede bulunmuştu:

"Bu anlaşma, şu anda dünya çapında pek çok ülkeyle adım adım yapmak istediğimiz anlaşmaların bir modelini sunuyor. Ekonomimizin büyüyebilmesi için Almanya'da ihtiyaç duyduğumuz iş gücünün göçünü kolaylaştırıyoruz. Aynı zamanda geri dönmesi gerekenlerin bunu yapabilmeleri için basit, bürokratik olmayan prosedürler üzerinde anlaşmaya varıyoruz."

Almanya, aynı anlaşmayı daha önce Kenya, Gürcistan, Hindistan, Kolombiya ve Fas ile de imzalamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)