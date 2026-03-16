Almanya: İran savaşı NATO'nun değil

Almanya Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla ilgili Berlin’de düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Kornelius, söz konusu gelişmelerin NATO’nun sorumluluk alanına girmediğini belirterek, “Bu, NATO’nun savaşı değil. NATO bir savunma ittifakıdır” ifadelerini kullandı.

Kornelius, ayrıca Alman hükümetinin, ittifakın yetki sınırlarını ve olası bir çatışmaya katılım konusundaki tutumunu dikkatle değerlendirdiğini dile getirdi.

"OPERASYONLARIN GENİŞLEMESİ BÖLGE İÇİN RİSKLİ"

Alman hükümet sözcüsü, askeri operasyonların genişletilmesinin Orta Doğu ve Körfez bölgesindeki diğer ortak ülkeler açısından ciddi riskler doğurabileceğine dikkat çekti. Berlin yönetimi, bölgedeki gerilimin daha fazla tırmanmaması gerektiği görüşünü dile getiriyor.

DIŞİŞLERİ BAKANI WADEPHUL: "ALMANYA ÇATIŞMANIN PARÇASI OLMAYACAK"

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul da katıldığı bir televizyon programında ülkesinin pozisyonunu yineledi. Wadephul, İran’a yönelik saldırılar ve Hürmüz Boğazı’ndaki gerilim bağlamında uluslararası bir askeri operasyona katılmayacaklarını söyledi.

Bakan Wadephul, “Yakında bu çatışmanın aktif bir parçası olacak mıyız? Hayır” diyerek Berlin’in tutumunun net olduğunu vurguladı.

ALMAN HÜKÜMETİ TUTUMUNU NETLEŞTİRDİ

Wadephul, Almanya’nın yaklaşımının yalnızca Dışişleri Bakanlığı ile sınırlı olmadığını belirterek bu duruşun, Başbakan Friedrich Merz ve Savunma Bakanı Boris Pistorius tarafından da açık şekilde dile getirildiğini ifade etti. Berlin yönetimi, mevcut krizde diplomatik çözüm ve gerilimin düşürülmesi çağrısını öne çıkarıyor.