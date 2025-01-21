Almanya Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin başsağlığı mesajı yayınladı

AA

Bolu Kartalkaya'da bir otelde yaşanan yangın faciası sonrası taziye mesajları gelmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Almanya'dan da başsağlığı mesajı yayınlandı.

"VATANDAŞLARIM ADINA DA EN DERİN TAZİYELERİMİ İFADE ETMEK İSTİYORUM"

Almanya Cumhurbaşkanı Ofisinden yapılan açıklamaya göre Steinmeier, Kartalkaya'daki otel yangınının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Steinmeier, Kartalkaya'da çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği otel yangınının kendisini çok üzdüğünü belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanı, size ve vatandaşlarınıza, vatandaşlarım adına da en derin taziyelerimi ifade etmek istiyorum. Düşüncelerim kayak tatili sırasında başlarına gelen bu felaketin kurbanlarıyla birlikte. Bu, onların aileleri ve arkadaşları için ani bir kayıp ve anlaşılmaz bir acıdır." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Steinmeier, yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diledi.

NE OLMUŞTU

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan Grand Kartal Otel’de meydana gelen yangında 66 kişi hayatını kaybettiği, 51 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Gece saatlerinde başlayan yangın sırasında otelin yüzde 80-90 civarında dolu olduğu belirtilirken otelde 234 kişinin konakladığı öğrenildi.

Yangının restoran bölümünden çıktığı ifade edilirken otelin konumu nedeniyle alevlere müdahale edilmekte zorlanıldı.

Birçok kişi de oteldeki çarşafları birbirine bağlayıp pencereden atlayarak alevlerden kurtulmaya çalıştı.