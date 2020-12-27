Başkent Berlin'de oluşturulan aşılama merkezi görüntülendi. Sağlık Bakanı Spahn, aşı kampanyası için "Ekipler hazır" dedi.

Almanya'da koronavirüse karşı aşılama kampanyası bugün başlıyor.

Berlin'de konuşan Sağlık Bakanı Jens Spahn, Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin’in kurucusu olduğu Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech’in koronavirüs’e karşı geliştirdiği aşı ile bugün başlanacak aşılama sürecine hazır olduklarını söyledi.

SAĞLIK BAKANI: HAZIRIZ

Federal hükümetin aşıları satın aldığını ve dağıtımını üstlendiğini, ancak aşılamayı eyaletlerin organize ettiğini kaydeden Spahn, "Aşı merkezleri ve aşı ekipleri hazır." ifadesini kullandı.

BERLİN'DEKİ AŞILAMA MERKEZİ

Berlin'de oluşturulan aşı merkezi görüntülendi. Büyük bir alanda bölmeler halinde kurulan merkezde sosyal mesafeli oturma düzeni de oluşturuldu.

Avrupa ve Almanya genelinde aşı sevkiyatı yapmak için kamyonların yollarda olduğunu söyleyen Spahn, ikinci sevkiyatın da iki gün sonra gerçekleşeceği bilgisini paylaştı.

Almanya, koronavirüs aşısı uygulamasına hazır FOTO GALERi

ÖNCELİK YAŞLILARA VERİLDİ

“Bu aşı, salgını yenmek için önemli anahtardır.” diyen Spahn, ilk önce yaşlı bakımevlerinde yaşayanlara ve 80 yaşın üzerindekilere aşının yapılacağını yineledi.

Spahn, daha genç ve sağlıklı olanlardan ise sabırlı olmalarını ve koronavirüs tedbirlerine uymaya devam etmelerini istedi.

"BAŞARILI GÖÇ HİKAYESİNİ ANLATABİLMELERİ BİZİ GURURLANDIRIR"

Aşının Almanya’da geliştirilmesinden dolayı gurur duyduğunu ifade eden Spahn, “Bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin çiftinin başarılı bir göç hikayesini anlatabilmeleri millet olarak bizi gururlandırabilir.” değerlendirmesinde bulundu.

Spahn, aşılamaya Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerle birlikte başlanacağına işaret ederek, bu krizde Almanya’nın tek başına değil, AB ülkeleriyle birlikte hareket etmek istediğini kaydetti.

AŞI TEDARİĞİ

Almanya’ya yıl sonuna kadar 1,3 milyon, gelecek yılın ilk çeyreğinde de 10 milyon dozun üzerinde BioNTech ve Pfizer’in ürettiği aşının getirileceğini anlatan Spahn, Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) yılbaşından sonra onay vermesi durumunda Moderna şirketinden de gelecek yılın ilk çeyreğinde 1,5 milyon doz aşı almayı planladıklarını ifade etti.

ÜCRETSİZ VE İSTEĞE BAĞLI OLACAK

Spahn, 2021’in ortasında ülkedeki herkese aşı olma imkanı vermek istediklerini, aşının ücretsiz ve isteğe bağlı olacağını anımsattı.

Almanya Sağlık Bakanı Spahn, halkı aşı konusunda bilgilendirmek için de bir kampanya başlattıklarını kaydetti.