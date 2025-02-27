Almanya: Öcalan'ın çağrısı tarihi fırsat

İHA

Terörsüz Türkiye hedefi için tarihi bir adım atıldı...

DEM Parti heyeti İmralı ziyareti sonrası Abdullah Öcalan mesajında PKK’ya kendini lağvetme çağrısı yaptı..

Türkiye'de terörün bitmesi için büyük bir önem taşıyan bu adım, dünya ülkelerinde de yakından takip edildi...

Almanya Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın terör örgütüne kendisini feshetme ve silah bırakması çağrısı sonrası açıklama yaptı.

"TARİHİ FIRSAT"

Bakanlık, çağrıyı "tarihi bir fırsat" olarak nitelendirerek, "Şiddetin sona ermesi önemli bir ilk adım. Federal hükümet olarak böyle bir süreci desteklemek için elimizden geleni yapmaya hazırız" dedi.