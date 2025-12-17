Almanya: Rus varlıklarının Ukrayna'ya verilme ihtimali yüzde 50

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın barış anlaşmasına bağlanması için uğraşılırken Avrupa Birliği ülkeleri, dondurdukları Rus varlıklarına Ukrayna'ya yardım için el koyma fikrini konuşuyor.

Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, yakın zamanda bu hususa değindi.

"YÜZDE 50 ŞANS VAR"

Kamu yayıncısı ZDF’ye konuşan Merz, dondurulmuş Rus varlıkları konusunun bu hafta yapılacak Avrupa Birliği Zirvesi'nde ele alınacağına işaret ederek, "Bugünkü bakış açısıyla, bunu başarmamız için yüzde 50 şans olduğunu söyleyebilirim." dedi.

Merz, bu konuda Avrupa genelinde çekinceler bulunduğunu ve bunları ciddiye aldığını belirtirken, kendisinin bu çekinceleri paylaşmadığını ifade etti.

GÜVENLİK GARANTİLERİ KONUSUNDA İLERLEME KAYDEDİLDİ

Berlin’de yapılan Ukrayna görüşmelerinin başarılı geçtiğini savunan Merz, "Ateşkesin ardından Ukrayna için güvenlik garantileri sağlanması konusunda Amerikalıların Avrupalılarla birlikte çalışma istekliliğine dair önemli ilerleme kaydettik. Bu yeni bir gelişme." değerlendirmesinde bulundu.

NATO'nun 5. maddesine benzer güvenlik garantilerini de görüştüklerini dile getiren Merz, "5. madde, NATO anlaşmasının karşılıklı yardım yükümlülüklerini içeriyor. Böyle bir şeyi ifade etmek ve üzerinde anlaşmaya varmak, hatta bunu yazılı hale getirmek, işte dün başardığımız şey bu ve bu gerçekten yeni bir şey." diye konuştu.

"PUTİN BİR NOKTADA 'EVET' DEMELİ"

Merz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya yabancı birliklerin konuşlandırılmasını reddettiğinin belirtilmesi üzerine, "Putin birçok şeye 'hayır' dedi ancak bir noktada 'evet' demesi gerekecek." ifadesini kullandı.