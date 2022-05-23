Almanya, Rusya'ya petrol ambargosu istiyor

Ekonomi Bakanı Habeck, Macaristan olmadan, 26 ülke olarak yaptırım kararı alabileceklerini söyledi.

Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya uygulamayı planladığı 6'ncı yaptırım paketine ilişkin tartışmalara devam ediyor.

Birlik içinde bazı ülkeler, enerji konusunda önemli oranda Rusya'ya bağımlı.

Petrol talebinin yüzde 65’ini Rusya'dan karşılayan Macaristan, bu durumun örneklerinden biri.

Berlin'den Moskova için yaptırım çağrısı

Macaristan, Rusya’dan gaz ve petrol tedarikini sınırlayacak yaptırımlara katılmayacaklarını açıklamıştı.

Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck ise AB'nin, Moskova'yı hedef alan petrol ambargosunu henüz kabul etmemiş olmasından hayal kırıklığına uğradıklarını söyledi.

"Macaristan olmadan 26 ülke olarak yapabiliriz"

Habeck, önerilen yaptırım kararını hızlandırmak için Macaristan'ın katılımından vazgeçmeye istekli olacaklarını kaydetti.

Katıldığı bir radyo yayınında Habeck, "Komisyon Başkanı bunu Macaristan olmadan 26 ülke olarak yapacağımızı söylerse, bu her zaman destekleyeceğim bir yoldur." dedi.

Rus petrolüne ambargoya en çok karşı çıkan ülke

Reuters'ın aktardığına göre, Habeck ayrıca, böyle bir ihtimali Brüksel'den henüz duymadıklarını sözlerine ekledi.

27 AB üye ülkesi arasında Macaristan, Rus petrolüne yönelik planlanan ambargoya en çok karşı çıkan ülke olarak biliniyor.