Petrol
110.69
0.64%
Euro
17.0275
1.35%
Dolar
15.94
0.42%
Altın
953.42
1.15%
Borsa
2391
0.78%
Bitcoin
485.710
2.06%
BTXN Coin
13.50
0.97%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 20 C

    Almanya, Rusya'ya petrol ambargosu istiyor

    Ekonomi Bakanı Habeck, Macaristan olmadan, 26 ülke olarak yaptırım kararı alabileceklerini söyledi.
    • 23.05.2022 - 10:59
    • Güncelleme : 23.05.2022 - 11:32
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Almanya, Rusya'ya petrol ambargosu istiyor

    Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya uygulamayı planladığı 6'ncı yaptırım paketine ilişkin tartışmalara devam ediyor.

    Birlik içinde bazı ülkeler, enerji konusunda önemli oranda Rusya'ya bağımlı.

    Petrol talebinin yüzde 65’ini Rusya'dan karşılayan Macaristan, bu durumun örneklerinden biri.

    Berlin'den Moskova için yaptırım çağrısı

    Macaristan, Rusya’dan gaz ve petrol tedarikini sınırlayacak yaptırımlara katılmayacaklarını açıklamıştı.

    Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck ise AB'nin, Moskova'yı hedef alan petrol ambargosunu henüz kabul etmemiş olmasından hayal kırıklığına uğradıklarını söyledi.

    "Macaristan olmadan 26 ülke olarak yapabiliriz"

    Habeck, önerilen yaptırım kararını hızlandırmak için Macaristan'ın katılımından vazgeçmeye istekli olacaklarını kaydetti.

    Katıldığı bir radyo yayınında Habeck, "Komisyon Başkanı bunu Macaristan olmadan 26 ülke olarak yapacağımızı söylerse, bu her zaman destekleyeceğim bir yoldur." dedi.

    Rus petrolüne ambargoya en çok karşı çıkan ülke

    Reuters'ın aktardığına göre, Habeck ayrıca, böyle bir ihtimali Brüksel'den henüz duymadıklarını sözlerine ekledi.

    27 AB üye ülkesi arasında Macaristan, Rus petrolüne yönelik planlanan ambargoya en çok karşı çıkan ülke olarak biliniyor.

    Almanya, Rusya ya petrol ambargosu istiyor #1


    İlginizi Çekebilir

    Jolly Tur 23 Mayıs
    Advertorial Mobil

    Jolly Tur 23 Mayıs

    Fenomen Ceo yeni yatırımı ile Dünyayı salladı!
    Tesla

    Fenomen Ceo yeni yatırımı ile Dünyayı salladı!

    Van Gölü'nde kaçak göçmenlere geçit yok
    3. Sayfa

    Van Gölü'nde kaçak göçmenlere geçit yok

    Görüş Bildir