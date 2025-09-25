Almanya Savunma Bakanı’ndan Rusya uyarısı

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Federal Meclis’te yaptığı konuşmada Ukrayna-Rusya Savaşı ve son gelişmeler hakkında dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.

Pistorius, kısa süre önce Rus savaş uçaklarının Baltık Denizi’nde görev yapan Alman Donanması’na ait bir fırkateynin üzerinden uçtuğunu açıkladı. Bu hamlenin, Rusya’nın NATO ülkelerini kışkırtma girişimlerinin bir parçası olduğunu belirtti.

"PUTİN, NATO'NUN ZAYIFLIKLARINI TEST EDİYOR"

Savunma Bakanı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, NATO ittifakının olası zayıf noktalarını tespit etmeye çalıştığını vurgulayarak, “Putin, ittifakın sınırlarını test etmek, zayıflıkları ifşa etmek ve bunlardan faydalanmak istiyor” dedi.

NATO'DAN KARARLI AMA İHTİYATLI YANIT

Pistorius, NATO’nun Rusya’nın provokatif adımlarına açık ve net şekilde karşılık verdiğini, ancak panik havası oluşturmamaya da özen gösterdiğini söyledi.

HAVA SAHASI İHLALLERİ ARTIYOR

Alman Bakan, Rus insansız hava araçları ve savaş uçaklarının Polonya ile Estonya hava sahasına derinlemesine giriş yaptığını, ayrıca son günlerde Baltık Denizi’nde bir Alman fırkateyni üzerinde uçuş gerçekleştirdiğini hatırlatarak, “Rusya sınırları her geçen gün daha sık ve yoğun şekilde test ediyor” ifadelerini kullandı.