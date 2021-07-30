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    Almanya tatilcilerden zorunlu koronavirüs testi isteyecek

    Almanya, koronavirüs salgınına karşı yeni bir önlemi hayata geçirerek tüm tatilcilerden 1 Ağustos'tan itibaren zorunlu koronavirüs testi istemeyi planlıyor.
    • AA
    • 30.07.2021 - 15:44
    • Güncelleme : 30.07.2021 - 15:50
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    Almanya tatilcilerden zorunlu koronavirüs testi isteyecek

    Almanya'da koronavirüse önlem olarak hükümet, 1 Ağustos'tan itibaren tatilden, seyahatten ya da iş gezisinden dönecek herkese ülkeye girişlerde zorunlu koronavirüs testi şartı getirmeye hazırlanıyor

    Bu karar, Almanya'dan tatil için ülkemize gelen gurbetçilerimizi de yakından ilgilendiriyor.

    TÜM AŞISIZ YOLCULARA TEST YAPILACAK

    Sağlık Bakanı Jens Spahn, tatilcilere zorunlu koronavirüs testi başlatmayı planladıklarını belirterek, "Almanya'ya gelen tüm aşısız yolculara, uçak, araba veya trenle gelip gelmediklerine bakılmaksızın test yapmalıdır. Böylece riski azaltmış olacağız." dedi.

    Spahn, ayrıca herkese aşı olma çağrısını yineledi.

    Almanya tatilcilerden zorunlu koronavirüs testi isteyecek #1

    YENİ SEYAHAT ÖNLEMLERİNİN BUGÜN ONAYLAMASI BEKLENİYOR

    Alman haber ajansı DPA, Bakanlar Kurulu'nun yeni seyahat önlemlerini bugün onaylamasının beklendiğini ve 1 Ağustos'tan itibaren yürürlüğe gireceğini bildirdi.

    Almanya tatilcilerden zorunlu koronavirüs testi isteyecek #2

    ALMANYA'YA SEYAHAT EDENLER, BULUNDUKLARI ÜLKEDEN AYRILMADAN 72 SAAT ÖNCE TEST YAPTIRACAKLAR

    Düzenlemeye göre, Almanya'ya seyahat eden kişilerin bulundukları ülkeden ayrılmadan 72 saat öncesine kadar test yaptırmaları gerekecek.

    HASTALIĞI SON 6 AY ÖNCE GEÇİRENLER MUAF

    Son 6 ay içinde aşılarının tam olduğunu veya koronavirüs geçirdiğini kanıtlayabilen yolcular, önlemden muaf tutulacak.

    YAPMAYANLAR 10 GÜNLÜK KARANTİNAYA GİRECEK

    Negatif test, aşı veya iyileşme kanıtı ibraz edemeyenlerin, 10 günlük bir süre boyunca kendilerini karantinaya almaları istenecek.

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