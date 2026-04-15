Keir Starmer: İran bizim savaşımız değil, katılmayacağız

ABD ile İran arasında iki haftalık bir ateşkes konusunda anlaşma sağlandı.

İki ülke, ateşkesin ardından yeniden müzakereler için masaya oturdu.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılan müzakerelerin ilk turundan sonuç alınamazken ikinci turun önümüzdeki günlerde yapılacağı belirtildi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, parlamentoda İngiliz milletvekillerine hitap ederek İran'la muhtemel savaş senaryosuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

İNGİLTERE SAVAŞA DAHİL OLMAYI REDDEDİYOR

Starmer, İran'a yönelik muhtemel bir savaşa dahil olmayacaklarını ve ABD'den gelen baskılara rağmen bu yöndeki tutumlarının değişmeyeceğini belirtti.

İran konusundaki yaklaşımın başından bu yana net olduğunu ifade eden Starmer, İngiltere'nin herhangi bir çatışmaya sürüklenmeyeceğini vurguladı.

ABD İLE İLİŞKİLERE DE DEĞİNDİ

Starmer, ülkesinin askeri kararlarını ulusal çıkar temelinde alacağını dile getirirken, Washington'dan gelen operasyonel katılım taleplerinin reddedildiğini aktardı.

Starmer, ABD yönetimiyle yaşanan görüş ayrılıklarına rağmen Londra'nın stratejik özerkliğini koruyacağını ve İngiliz ordusunun Orta Doğu'da yeni bir cepheye sürüklenmesine izin verilmeyeceğini kaydetti.

"BU BİZİM SAVAŞIMIZ DEĞİL"

Keir Starmer, "İran savaşı konusundaki tutumum başından beri netti; bu savaşa sürüklenmeyeceğiz, bu bizim savaşımız değil, fikrimi değiştirmeyeceğim, teslim olmayacağım ve bu savaşa katılmak ulusal çıkarlarımıza aykırı olduğu için katılmayacağız" dedi.