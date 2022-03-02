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Almanya, Türkiye'yi ‘yüksek riskli bölgeler’ listesinden çıkardı

Almanya, Türkiye'yi ‘yüksek riskli bölgeler’ listesinden çıkardı

Yarından itibaren aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 62 ülke, “yüksek riskli bölge” kapsamından çıkartıldı. Karara gerekçe olarak, virüsün Omicron varyantının az etkisi gösterildi.