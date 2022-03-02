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    Almanya, Türkiye'yi ‘yüksek riskli bölgeler’ listesinden çıkardı

    Yarından itibaren aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 62 ülke, “yüksek riskli bölge” kapsamından çıkartıldı. Karara gerekçe olarak, virüsün Omicron varyantının az etkisi gösterildi.
    • AA
    • 02.03.2022 - 13:47
    • Güncelleme : 02.03.2022 - 13:54
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    Almanya, Türkiye'yi ‘yüksek riskli bölgeler’ listesinden çıkardı

    Almanya, koronavirüs salgını nedeniyle “yüksek riskli bölge” ilan ettiği 62 ülkeyi bu kapsamdan çıkarma kararı aldı.

    Ülkede bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsü (RKI), Sağlık, Dışişleri ve İçişleri bakanlıklarıyla hazırladığı riskli bölgeler listesini güncelledi.

    TÜRKİYE DE VAR

    Güncellemeye göre, yarından itibaren aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 62 ülke "yüksek riskli bölge" kapsamından çıkartıldı.

    OMICRON ETKİSİ

    RKI, karara gerekçe olarak, virüsün Omicron varyantının tehdit edici bir hastalığa sebebiyet verme durumunun az olmasını gösterdi.

    Almanya, Türkiye yi ‘yüksek riskli bölgeler’ listesinden çıkardı #1


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