Almanya, Ukrayna'nın silah ve askerden arındırılması fikrini kabul etmeyecek

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Almanya'da 23 Şubat'taki seçimde Sosyal Demokrat Partinin (SPD) başbakan adayı Olaf Scholz, Hristiyan Birlik Partilerinin (CDU/CSU) başbakan adayı Friedrich Merz, Yeşiller Partisinin başbakan adayı Robert Habeck ve aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisinin (AfD) başbakan adayı Alice Weidel RTL televizyonunda karşı karşıya geldi.

"UKRAYNA'NIN ÇOK GÜÇLÜ BİR ORDUYA İHTİYACI VAR"

Scholz, Ukrayna ile ilgili planlanan ABD-Rusya görüşmelerini görüşmek üzere Avrupalı liderlerin Paris'te bir araya geleceğine işaret ederek, "Tam olarak bu konuda anlaşmak için toplanacağız ve kimsenin örneğin Ukrayna'nın askerden arındırılma ve silahsızlandırılması konusunda anlaşmasına izin vermeyeceğiz. Aksine bir daha saldırıya uğramaması için çok güçlü bir orduya ihtiyacı var." diye konuştu.

Olaf Scholz, "Ukrayna, demokratik ve egemen bir ülke olarak kalmalı, onların kendilerinin dahil olmadığı kararlar alınamaz. Biz Avrupalılar olarak bunun olmasına izin vermeyeceğiz." dedi.

"AVRUPA'DAN UKRAYNA'YA ABD'DEN DAHA FAZLA DESTEK SAĞLADIK"

Scholz ayrıca, ülkenin başlıca ekonomik ve askeri destekçileri olarak Avrupalıların Ukrayna barış müzakerelerine dahil olmaları gerektiğini vurgulayarak, "Biz olmadan bu iş yürümez, Avrupa'dan Ukrayna'ya ABD'den daha fazla destek sağladık. Elbette bu konuda söz sahibi olmalıyız, bizim tarafımızdan geliştirilmeyen, bizim kabul etmediğimiz hiçbir güvenlik garantisi olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

CDU/CSU'nun başbakan adayı Friedrich Merz ise AfD ile koalisyon kurmayı kesin bir dille reddederek, "Almanya'da Avusturya'daki gibi bir durum olmayacak." dedi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'ın Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmaya atıfta bulunan Merz, "Bir Amerikan başkan yardımcısının bana Almanya'da kiminle konuşmam gerektiğini söylemesine izin vermeyeceğim." diye konuştu.

"TARAFSIZ DEĞİLİZ, UKRAYNA'NIN YANINDAYIZ"

Merz ayrıca AfD'nin başbakan adayı Alice Weidel'e dönerek, "Resimlere bakın Bayan Weidel, Ukrayna'daki insanlara bakın. Biz tarafsız değiliz, Ukrayna'nın yanındayız. Sözleriniz, bu ülkede siyasi sorumluluk sahibi olmanızı engellemek için elimden gelen her şeyi yapacağımı teyit ediyor." ifadelerini kullandı.

Yeşiller Partisinin başbakan adayı Robert Habeck ise ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetiminin Batı'nın ortak değerlerine bir saldırı başlattığını savundu.

Habeck, Avrupa olarak hiçbir koşulda Amerika'nın önünde eğilmemeleri gerektiğine işaret ederek, "Aksi takdirde bizi güçlü kılan ve tanımlayan şeylerden vazgeçmiş oluruz." dedi.