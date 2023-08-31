Almanya: Ukrayna’ya verilen destek Avrupa’daki barışa yapılan yatırımdır Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Ukrayna’ya verilen desteğin Avrupa’daki barışa yapılan yatırım olduğunu söyledi.

AA

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İspanya’nın Toledo kentinde düzenlenen gayriresmi Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesi açıklamada bulundu.

Baerbock yaptığı açıklamada, Avrupalıların 18 aydır Ukrayna’nın geleceğinin, AB olduğunun altını çizdiğini belirtti.

"Avrupa'daki barışa yatırım yapıyoruz"

Bu nedenle Ukrayna’yı 18 aydan bu yana sadece meşru müdafaa hakkı ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in harabeye çevirdiği her şeyin yeniden inşa edilmesi için değil, aynı zamanda bu ülkeyi AB yolunda desteklediklerini aktaran Baerbock, “Her gün hatırlamamız gerekiyor; burada Avrupa'daki barışa yatırım yapıyoruz. Bugün bunu yapmazsak bunun bedeli ne olur? Bu sebeple bu destek gerekli ve önemlidir." dedi.

Baerbock, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba’nın toplantıya katılacağına işaret ederek "Ukrayna'ya yönelik desteğimizi nasıl daha etkin ve daha iyi bir şekilde koordine edebileceğimizi tekrar tekrar düşünmek, bizim sorumluluğumuzdur." ifadesini kulandı.

Nijer'deki olaylara değindi

Nijer’deki duruma da değinen Baerbock, Sahel Bölgesi’ndeki ülkelerin ve Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) "bir demokrasi darbeyle yok edildiğinde dünyadaki herhangi bir demokrasinin bunu görmezden gelemeyeceğini" kendilerine gösterdiğini söyledi.

Baerbock, bundan dolayı AB ülkelerinin dışişleri bakanlarının ECOWAS ile sürekli temasta olduğunu aktararak özellikle Almanya'nın (Nijer’deki askeri yönetime) yaptırımların bir an evvel uygulamaya konulması yönünde çalıştığını vurguladı.

“Özgürlüğe, hukukun üstünlüğüne ve demokrasiye inananlar, birbirlerine ihtiyaç duyduğunda, bir arada durur." diyen Baerbock, gelecek aylarda da AB ile ECOWAS arasındaki işbirliğinin artırılması ve geliştirilmesinin önemli olduğunu kaydetti.