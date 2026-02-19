Almanya ve Fransa arasında 100 milyar euroluk savaş uçağı krizi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Avrupa, büyük bir krizle karşı karşıya...

2017 yılında başlatılan FCAS savaş uçağı projesi 100 milyar euroluk belirsizliğe dönüştü.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, son olarak, "Fransızların bir sonraki nesil savaş uçaklarında nükleer silah taşıyabilen ve bir uçak gemisinden operasyon yapabilen bir uçağa ihtiyacı var. Bu ise şu anda Alman ordusunun ihtiyaç duyduğu bir özellik değil" ifadelerini kullandı.

Merz ile bu konuyu ayrıntılı şekilde görüşeceğini duyuran Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Eğer Almanlar ortak uçak programını sorgularsa biz de ortak tank programını sorgulamak zorunda kalırız" şeklinde konuştu.

Bu, Avrupa savunma ittifakının temelindeki MGCS tank projesinin de risk altında olduğu anlamına geliyor.

ALMANYA'DA ALTERNATİFLER KONUŞULUYOR

Almanya'nın İngiltere ve Japonya'nın yürüttüğü GCAP programına yönelmesi ihtimali FCAS projesini tamamen rafa kaldırabilir.

2035 hedefiyle ilerleyen GCAP, 2040'ı bekleyen FCAS'ın önüne geçmiş durumda.

DEV ŞİRKETLER KRİZİN MERKEZİNDE

Krizin merkezinde Fransız Dassault ile Almanya merkezli Airbus var.

Dassault CEO'sunun, "Kimseye ihtiyacımız yok" çıkışına Alman tarafından, "Mutlak kontrol arayışı tehlikelidir" uyarısı geldi.

Fransızlar nükleer kapasiteli ve hafif bir uçak isterken Almanlar ise daha uzun menzilli model için bastırıyor.