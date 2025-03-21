Almanya ve Türkiye Dışişleri Bakanlarının Ahmet Şara ziyaretleri

Haber Merkezi

Yoğun mesaisi süren Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara, son olarak geçtiğimiz günlerde Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock ile Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelmişti.

Şara'nın iki isimle gerçekleştirdiği görüşmelere ilişkin yayınlanan kareler gündem oldu.

ŞARA'DAN UZAKTA OTURDU

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, dün Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara'ya bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarete ilişkin paylaşılan karede, Baerbock'un Ahmed Şara'dan çok uzakta oturması dikkat çekti.

Öte yandan, Baerbock, daha öncesinde de Ahmet Şara ile el sıkışmak istememsi ile gündem olmuştu.

HAKAN FİDAN İLE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ GÖRÜŞMEYE YER VERİLDİ

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock ile Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara'nın gerçekleştirdiği görüşme sonrası sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulunuldu.

Paylaşımda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Ahmet Şara'ya yönelik ziyaretine de yer verildi.

BAKAN FİDAN İLE AHMET ŞARA ARASINDAKİ YAKINLIK

Paylaşımlarda iki ismin ziyaretlerine ilişkin karelere yer verilerek, Ahmet Şara ile yakınlıklarına dikkat çekildi.

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, ziyaret sırasında Suriye Devlet Başkanı Ahmed el-Şara'dan çok uzakta oturmasına karşılık, Türkiye Dışişleri Bakanı'nın ona ne kadar yakın olduğunun altı çizildi.