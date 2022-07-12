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    Almanya'da 100 yaşını aşanların sayısında yeni rekor

    Almanya'da nüfus giderek yaşlanıyor. Almanya'daki Federal İstatistik Dairesi, 2021 senesinde Almanya'da 23 bin 500 kişinin 100 yaşında veya daha yaşlı olduğunu açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 12.07.2022 - 15:27
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    Almanya'da 100 yaşını aşanların sayısında yeni rekor

    Avrupa'nın en önemli ülkelerinden birisi olan Almanya'da nüfus giderek yaşlanıyor.

    En az 100 yaşında olan insanların sayısında yeni bir zirveye ulaşıldı.

    Almanya'daki Federal İstatistik Dairesi, 2021 senesinde Almanya'da 23 bin 500 kişinin 100 yaşında veya daha yaşlı olduğunu açıkladı.

    Bir önceki yıla göre 3 bin kişi arttı

    Federal İstatik Dairesi Salı günü yaptığı açıklamada, 100 yaş ve üstü insanların bir önceki yıla kıyasla yaklaşık 3 bin kişi daha fazla olduğunu belirtti.

    Böylelikle Almanya'da en az 100 yaşında olan kişi sayısı son on yılın en yüksek seviyesine ulaşmış oldu.

    Yüzde 80,2'si kadın

    100 yaşında veya yaşı daha büyük olanların cinsiyetlerine bakıldığında ise, bu kişilerin 18 bin 900'ünün, yani yüzde 80,2'sinin kadın olduğu görülüyor.

    Almanya da 100 yaşını aşanların sayısında yeni rekor #1

    İkinci Dünya Savaşı erkeklerde kayıpları artırdı

    Federal İstatistik Dairesi, bunun nedenleri arasında kadınların daha yüksek yaşam süresi beklentisi ve İkinci Dünya Savaşı nedeniyle erkeklerde yaşanan kayıpları gösterdi.

    Bununla birlikte, en az 100 yaşında olanlar arasında erkeklerin oranı son yıllarda istikrarlı bir şekilde arttı. 2011 yılında en az 100 yaşında olan insanların yüzde 13'ü erkek iken, 2021'de bu oran yüzde 19,8'e yükseldi.

    Almanya da 100 yaşını aşanların sayısında yeni rekor #2


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