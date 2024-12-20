Almanya'da 2 asker, uyuşturucu verdikleri kadına kışlada tecavüz etti

Haber Merkezi

Almanya'nın Köln şehrinde bulunan Konrad Adenauer Kışlası'nda yaşayan Asmir D. (23) ve Hasan K. (24) adlı iki asker, şehir merkezinde bulunan bir gece kulubüne gitti.

Burada 18 yaşındaki bir genç kadınla tanışan ikili, eğlence çıkışı genç kadını eve götürmeyi teklif etti.

Teklifi kabul eden sarhoş kız, ikilinin aracına bindi.

EVİ YERİNE KIŞLAYA GÖTÜRDÜLER

Ancak iki askerin farklı planı vardı.

Askerler, bilinci kapalı olduğu iddia edilen genç kızı evine götürmek yerine beraber kaldıkları kışla odasına götürdü.

Askerlerin, genç kadını aracın arka kısmında saklayarak nöbetçileri atlattıkları ileri sürüldü.

TECAVÜZ ETTİLER

Bild'de yer alan habere göre durumu yargıya taşıyan kadının iddiasına göre, kullandığı ilaçlar nedeniyle bilincini kaybeden genç kız hala baygın bir haldeyken askerler ona tecavüz etti.

Uzun süre hareketsiz kaldığını ifade eden genç kız, askerlerin tekrar kendisini araca sakladığını ve kışladan çıkarak evinin önüne attıklarını iddia etti.

"RIZAYA DAYALIYDI"

İddiaların ardından yakalanan iki asker, mağdurun ifadeleri üzerine hazırlanan iddianameyi kesin bir dille reddetti.

Asmir D.'nin avukatı, genç kadını yalanlayarak bu ilişkinin tamamen rızaya dayalı olduğunu savundu.

Mahkeme tarihi ertelenirken, askerlerin serbest bırakılması kararı verildi.

Genç kadın ve avukatı ise askerlerin tekrar tutuklanması için başvuru yapmaya hazırlanıyor.