Almanya’da 25 yaşındaki gence polis şiddeti

Bir polis memurunun tutuklamak istediği gence uyguladığı orantısız güç kameralara yansıdı.

Almanya’nın Pforzheim kentinde hafta sonu bir polis memuru tutuklamak istediği 25 yaşındaki gence sokak ortasında şiddet uyguladı.

Sokaktan geçen vatandaşlar tarafından görüntülenen polis şiddeti, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

“BIRAK BENİ” DEDİ, HAKARET ETTİ

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde polis memurunun yere yatırdığı gencin kafasını diziyle bastırıp yumruklar attığı görülüyor.

Yanına gelen polislere aldırış etmeden gence şiddet uygulamaya devam eden polis, “Dur, şimdi dur” diye bağırırken yerdeki genç ise “Bırak beni” dedikten sonra polise hakaret ediyor.

‘AGRESİF TUTUMLAR SERGİLEDİ’

Pforzheim Polis Merkezi’nin olayla ilgili yaptığı basın açıklamasında gencin sarhoş olduğu, agresif tutumlar sergilediği ve yapılan ihbar üzerine de gözaltına alındığı duyuruldu.

Zanlının ayrıca polis memurlarına saldırdığı ve yaralamaya çalıştığı söylenirken, bir polisin tutuklama esnasında yaralandığı ve operasyonu bırakmak zorunda kaldığı bilgisi verildi.

SERBEST BIRAKILDI

Pforzheim Polisi Basın Sözcüsü Dirk Wagner de yaptığı açıklamada, “Videodaki polisin gencin direnişini basit fiziksel şiddetle sona erdirmeye ve genci gözaltına almaya çalıştığı görülüyor. Bu tür görevler genellikle bazı soruları gündeme getiren görüntüler üretir.” dedi.

Tutuklandıktan sonra polis merkezine götürülen şahsın kanında 2,20 promil alkol tespit edildiği açıklanırken, ertesi gün serbest bırakıldığı da öğrenildi.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Sosyal medyayı ikiye bölen olay sonrası, bazı katılımcılar gereksiz yere abartılı şiddet uygulayan polisin görevden uzaklaştırılması gerektiğini yazdı.

Bazı kullanıcılar ise görüntülerde olayın tamamının yer almadığı için kesin yargıya varılmaması gerektiğini paylaştı.