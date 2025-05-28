Almanya'da 3 yılda vatandaşlık uygulaması resmen sona erdi

İHA

Almanya, 'hızlı vatandaşlık' uygulamasını kaldırdı..

Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti’den oluşan koalisyon hükümeti, iyi uyum sağlayanlara 3 yılda Almanya vatandaşlığı verilmesini içeren ‘hızlı vatandaşlık’ düzenlemesinin iptal edilmesini kararlaştırdı.

Kabine, ayrıca koruma statüsündeki mültecilerin aile birleşimini de 2 yıl süreyle askıya aldı.

VATANDAŞLIK 3 YIL YERİNE EN ERKEN 5 YILDA VERİLECEK

Hızlandırılmış vatandaşlık uygulamasını sona erdiren tasarının Federal Meclis’ten geçmesi halinde Almanya vatandaşlığı artık 3 yıl yerine en erken 5 yılda verilecek.

MÜLTECİLERİ DE KAPSIYOR

Kabinede kabul edilen ikinci düzenlemeye göre ise koruma statüsündeki mültecileri kapsıyor.

Düzenlemenin Federal Meclis’te yasalaşması halinde Almanya’ya sığınan ve savaş bölgesinden geldikleri için geri gönderilmeyen ‘ikincil koruma statüsünde’ olanlara yanlarına eş ve çocukları ile yakınlarını almalarına 2 yıl izin verilmeyecek.

TEMMUZ AYINA KADAR YASALAŞACAK

İki düzenlemenin Federal Meclis tarafından temmuz ayına kadar onaylanıp yasalaşması bekleniyor.