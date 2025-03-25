Almanya'da 66 yaşındaki kadın 10.kez anne oldu

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Sıra dışı olayın adresi Almanya..

Alman Haber Ajansı'nın (dpa) haberine göre, 66 yaşındaki Berlin Duvarı Müzesi Başkanı Alexandra Hildebrandt, Berlin'deki Charite Üniversitesi Tıp Merkezi Virchow Kliniği'nde 19 Mart’ta sezaryenle doğum yaparak 10. çocuğunu dünyaya getirdi.

"GENİŞ BİR AİLEYE SAHİP OLMAK HARİKA"

Berlin Duvarı Müzesi Başkanı Hildebrandt, insanları daha fazla çocuk sahibi olmaya teşvik etmek istediğini belirterek "Geniş bir aileye sahip olmak harika." dedi.

"DÜZENLİ BESLENİYORUM, DÜZENLİ OLARAK YÜZÜYORUM, YÜRÜYÜŞ YAPIYORUM"

Bild Gazetesi'ne açıklamada bulunan Hildebrandt, "Çok sağlıklı besleniyorum, düzenli olarak bir saat yüzüyorum, iki saat yürüyorum, sigara ya da içki içmiyorum ve hiç doğum kontrol hapı kullanmadım." dedi.

Uzman doktorların görüşüne yer verilen haberlerde, kadınlarda doğurganlık oranının 40 yaşından itibaren hızla azaldığına dikkat çekildi.