Almanya'da 82 yaşındaki kadının ölen annesinin cesedini maaş için sakladığı ortaya çıktı

Almanya’da akıllara durgunluk veren olay...

Bavyera eyaletinde yaşanan olay, ülkede geniş yankı buldu.

Alman medyasında yer alan haberlere göre, 82 yaşındaki bir kadın, hayatını kaybeden annesini yıllarca evlerinin bodrum katında mumyalanmış bir şekilde saklayarak emekli maaşını almaya devam etti.

KASABA SAKİNLERİNİN TEBRİK İSTEĞİ GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Yaşadıkları evde komşularıyla iletişimini çok aza indiren, kimsenin eve girmesine izin vermeyen kadının dolandırıcılığı, ölen annesinin 103 yaşına girmesiyle ortaya çıktı.

Ruhmannsfelden kasabasının belediye başkanı Werner Troiber, 103 yaşına giren kasaba sakinini tebrik etmek ve hediye vermek istedi.

POLİS İHBAR SONRASI HAREKETE GEÇTİ

Ancak komşularının da 10 yıldır görmediklerini söylediği kadını ziyaret edemedi.

Yaşlı kadının ölmüş olabileceği şüphesiyle artan ihbarları değerlendiren polis, evde arama yaptı.

MUMYALANMIŞ HALDE BULUNDU

Polis aramasında, 103 yaşındaki kadının cesedi, evinin bodrum katında mumyalanmış bir şekilde bulundu.

Yapılan otopside kadının ölüm zamanı ve nedeni belirlenemedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Annesinin ölümünü yetkililere bildirmeyen ve emekli maaşını almaya devam eden 82 yaşındaki kadın hakkında ise dolandırıcılık suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.