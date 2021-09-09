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    Almanya'da Abdullah Öcalan'ın afişini asmaya çalışan kişi gözaltına alındı

    Almanya'da Abdullah Öcalan'ın afişini asmaya çalışan kişi gözaltına alındı

    frankfurt'ta bir kişi, terörist başı Abdullah Öcalan'ın afişlerini asmaya çalıştığı sırada polislerin müdahale etmesi sonucu, gözaltına alındı.
    • AA
    • 09.09.2021 - 00:05
    • Güncelleme : 09.09.2021 - 01:05
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    Daha önce PKK yürüyüşlerinin yapıldığı Almanya'da bu defa şaşırtan bir gelişme yaşandı.

    Frankfurt Otomobil Fuarı olarak bilinen (IAA), ilk kez Münih’te gerçekleşti.

    Fuar bölgesinde bir tane provakatör terörist başı Abdullah Öcalan'ın afişlerini asmaya çalıştı.

    ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

    Bölgede bulunan polisler durumu fark etmesi üzerine harekete geçerek şahsa engel oldu.

    Polisle kısa süreli tartışma yaşayan kişi, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

    Almanya'da Abdullah Öcalan'ın afişini asmaya çalışan kişi gözaltına alındı VİDEO

    Almanya da Abdullah Öcalan ın afişini asmaya çalışan kişi gözaltına alındı #1

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