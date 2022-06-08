Petrol
121.57
0.83%
Euro
18.3959
2.35%
Dolar
17.1434
2.32%
Altın
1.019
2.14%
Borsa
266
0.43%
Bitcoin
521.835
4.67%
BTXN Coin
11.00
-3.76%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 21 C

    Almanya'da araç kalabalığa daldı: Ölü ve yaralılar var

    Otomobilli bir sürücü Berlin sokaklarında 1 kişinin ölümüne, çok sayıda kişinin de yaralanmasına sebep oldu. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.
    • 08.06.2022 - 12:29
    • Güncelleme : 08.06.2022 - 12:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Almanya'da araç kalabalığa daldı: Ölü ve yaralılar var

    Almanya'da hareketli dakikalar...

    Berlin kentinde kimliği açıklanmayan bir sürücü ortalığı birbirine kattı.

    Otomobilini şehrin en işlek yerlerinden Kudamm'daki Ranke Caddesi'nde kalabağın üzerine süren sürücü, bir mağazanın camlarından içeri girerek durabildi.

    Korkunç olay üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

    1 ölü, 10 yaralı

    İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, en az 10 kişi yaralandı.

    Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahelesinin ardından hastanelere kaldırıldı.

    Sürücü gözaltında

    Polis ekipleri ise sürücüyü yakalayarak gözaltına aldı. Polis tarafından yapılan açıklamada olayın trafik kazası ya da saldırı mı olduğunun araştırıldığı belirtildi.

    Almanya da araç kalabalığa daldı: Ölü ve yaralılar var #1

    Almanya da araç kalabalığa daldı: Ölü ve yaralılar var #2

    Almanya da araç kalabalığa daldı: Ölü ve yaralılar var #3

    Almanya da araç kalabalığa daldı: Ölü ve yaralılar var #4

    Almanya da araç kalabalığa daldı: Ölü ve yaralılar var #5


    İlginizi Çekebilir

    Sakarya'da milyonluk Ferrari yolda kaldı
    3. Sayfa

    Sakarya'da milyonluk Ferrari yolda kaldı

    Çin: Silahlar ABD'deki çocuklar ve gençlerin en büyük katili
    Dünya

    Çin: Silahlar ABD'deki çocuklar ve gençlerin en büyük katili

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Görüş Bildir