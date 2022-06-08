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- Almanya'da araç kalabalığa daldı: Ölü ve yaralılar var
Almanya'da araç kalabalığa daldı: Ölü ve yaralılar var
Otomobilli bir sürücü Berlin sokaklarında 1 kişinin ölümüne, çok sayıda kişinin de yaralanmasına sebep oldu. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.
- 08.06.2022 - 12:29
- Güncelleme : 08.06.2022 - 12:50
Almanya'da hareketli dakikalar...
Berlin kentinde kimliği açıklanmayan bir sürücü ortalığı birbirine kattı.
Otomobilini şehrin en işlek yerlerinden Kudamm'daki Ranke Caddesi'nde kalabağın üzerine süren sürücü, bir mağazanın camlarından içeri girerek durabildi.
Korkunç olay üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
1 ölü, 10 yaralı
İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, en az 10 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahelesinin ardından hastanelere kaldırıldı.
Sürücü gözaltında
Polis ekipleri ise sürücüyü yakalayarak gözaltına aldı. Polis tarafından yapılan açıklamada olayın trafik kazası ya da saldırı mı olduğunun araştırıldığı belirtildi.