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Almanya'da araç kalabalığa daldı: Ölü ve yaralılar var

Almanya'da araç kalabalığa daldı: Ölü ve yaralılar var

Otomobilli bir sürücü Berlin sokaklarında 1 kişinin ölümüne, çok sayıda kişinin de yaralanmasına sebep oldu. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.