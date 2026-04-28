Almanya’da askeri sevkiyatta gizli kamera alarmı

Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde bulunan Minden tren istasyonunda görevli bir demir yolu çalışanı, yaklaşık 5 metre yükseklikteki bir direkte şüpheli bir cihaz fark etti. Üzerinde Alman Demiryolları’na ait logo bulunan cihazın kuruma ait olmadığını anlayan çalışan, durumu güvenlik birimlerine bildirdi. İhbar üzerine başlatılan incelemelerde, söz konusu cihazın gizli kamera olduğu ortaya çıktı.

GECE GÖRÜŞLÜ VE KRİTİK NOKTAYA ODAKLI

Yapılan ilk teknik incelemelerde, kameranın gece görüş kabiliyetine sahip olduğu ve askeri sevkiyatların gerçekleştirildiği alanı doğrudan görecek şekilde konumlandırıldığı tespit edildi. Yetkililer, cihazın 2025 yılı veya daha öncesinde yerleştirilmiş olabileceğini değerlendiriyor. Kameranın, NATO’nun doğu kanadına yapılan askeri nakliyat ile Ukrayna’ya gönderilen silah sevkiyatlarını izlemek amacıyla kullanılmış olabileceği üzerinde duruluyor.

LİTVANYALI ŞÜPHELİ MERCEK ALTINDA

Soruşturma kapsamında, Detmold kentinde yaşayan Litvanya vatandaşı bir kişinin evi arandı. Savcılık, şüpheli hakkında “sabotaj amaçlı casusluk” suçlamasıyla işlem başlatıldığını duyurdu. Alman medyasında yer alan haberlere göre, şüphelinin bir süredir güvenlik birimlerince takip edildiği, iletişim trafiğinin izlenerek dijital verilerinin incelendiği belirtildi.

GÜNEŞ ENERJİLİ SİSTEM VE YABANCI SIM KART DETAYI

Elde edilen bilgilere göre söz konusu kameranın piyasada kolaylıkla temin edilebilen bir marka olduğu, güneş enerjisiyle çalıştığı ve yabancı bir SIM kart üzerinden veri aktarımı yaptığı belirlendi. Ayrıca cihazın, Alman Silahlı Kuvvetleri’ne ait askeri araçların manevra alanını doğrudan görecek şekilde yerleştirildiği ifade edildi.

STRATEJİK KONUM: NATO VE UKRAYNA HATTI

Minden tren istasyonu, hem NATO’nun doğu kanadına yönelik askeri sevkiyatların hem de Ukrayna’ya yapılan silah transferlerinin önemli aktarma noktalarından biri olarak biliniyor. İstasyonun yakınında Alman ve İngiliz birliklerinin konuşlu olduğu bir askeri kışlanın bulunması da olayın ciddiyetini artırıyor.

"RUSYA BAĞLANTISI" İHTİMALİ ARAŞTIRILIYOR

Yetkililer, olayın arkasında yabancı istihbarat servislerinin olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Alman basınında yer alan değerlendirmelerde, söz konusu casusluk faaliyetinin Rusya bağlantılı olabileceğine dair şüphelerin incelendiği ifade edildi. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma sürüyor.