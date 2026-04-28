Bülent Cihantimur dolandırıldı: Yurt dışı yasağının kalkması için 16 milyon TL ödedi

Aylarca konuşulan trafik kazası...

Türkiye’yi sarsan trafik kazasında, Eyüpsultan’da 1 Mart 2024 tarihinde 17 yaşındaki Timur Cihantimur’un ehliyetsiz kullandığı araçla çarptığı 4 kişi yaralanmış, Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti.

Soruşturmada Timur Cihantimur’un babası estetik cerrah Bülent Cihantimur, eşi Eylem Tok ve diğer şüpheliler hakkında 'suçluyu kayırma' ve 'suç delillerini yok etme, gizleme' suçlarından 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

16 MİLYON TL DOLANDIRILDI

Soruşturmada Bülent Cihantimur, 'yurt dışına çıkış yasağı' ve adli kontrol kararı kapsamında serbest kalmıştı.

İddiaya göre, bu süreçte yurt dışı yasağının kaldırılması için bir avukatın da yer aldığı kişiler, Cihantimur’la temasa geçti. Temasa geçen bu kişilere yurt dışı yasağının kaldırılması karşılığında toplamda 16 milyon TL ödeme yaptığı öne sürüldü.

ŞİKAYETTE BULUNDU

Ancak verilen paraya rağmen yurt dışı yasağının kaldırılmaması üzerine Cihantimur, avukatı aracılığıyla söz konusu kişiler hakkında dolandırıldığı gerekçesiyle şikâyette bulundu.

Şikâyette, Cihantimur’a ulaşan ve yüksek mevkilerdeki kamu görevlileriyle güçlü ilişkileri olduğunu öne sürerek adli tedbir kararını kaldırabileceklerini iddia eden kişiler tarafından dolandırıldığı ileri sürüldü.

Cihantimur’un avukatı, savcılığa yaptığı başvuruda müvekkilinin bu kişiler tarafından mağdur edildiğini belirterek şikâyetçi oldu.

ŞÜPHELİLER SERBEST, AVUKAT ARANIYOR

Şikâyet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri operasyon düzenledi.

Operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Savcılıkta ifadeleri alınan 5 şüpheli, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Olayla ilgili sürdürülen soruşturmada, Cihantimur’dan para aldığı iddia edilen firari bir avukat, polis tarafından aranıyor.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Eyüpsultan'da, 1 Mart 2024'te yazar Tok'un o dönem 16 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur aracıyla seyir halindeyken, bir arıza nedeniyle yol kenarında park halinde bulunan ATV türü motosiklete çarptı, kaza sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybetti.

İstanbul Başsavcılığı 6 Mart 2024'te Tok ve Cihantimur hakkında yakalama kararı çıkardı.

Ayrıca dört kişinin de yaralandığı olayın ardından Tok, oğlunu yurt dışına kaçırdı. Önce Mısır'a giden ikili ardından ABD'ye geçti.

Türk yetkililer, Tok ve oğlunun Mayıs 2024'te Miami'de "saklandığını" ve Küba'ya "kaçmak" için sahte pasaport almaya çalıştıklarını düşünüyordu.

TÜRKİYE'YE İADE EDİLMESİNE KARAR VERİLDİ

Cihantimur ve Tok, 18 Haziran 2024'te ABD'de çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Türkiye'nin iade talebinin görüşüldüğü ilk duruşmadan sonra Tok'un, avukatının değiştirilmesini talep ettiği öğrenildi.

Şubat 2025'te Massachusetts Bölge Mahkemesi, ülkede tutuklu yargılanmaya devam eden Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un Türkiye'ye iade edilmesine karar verdi.