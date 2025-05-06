Almanya'da başbakanlık seçimi ilk turda sonuçsuz kaldı

AA

Almanya’da 23 Şubat 2025’te yapılan erken genel seçimlerin ardından siyasi sahne, hareketli bir sürece sahne oluyor.

Seçimlerde Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) lideri Friedrich Merz’in önderliğinde en yüksek oyu alarak birinci çıkan CDU/CSU, hükümet kurmak için Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile koalisyon görüşmelerine başladı.

BAŞBAKANLIK OYLAMASI YAPILDI

8 Mart’ta ön anlaşma sağlanan görüşmeler, 9 Nisan’da koalisyon sözleşmesiyle resmiyet kazandı.

Federal Meclis’te bugün başbakanlık için oylama yapıldı.

MERZ GEREKLİ OYA ULAŞAMADI

Federal Meclis Başkanı Julia Klöckner başkanlığında toplanan mecliste yapılan gizli oylamada, Merz, ilk turda oylamaya katılan 621 milletvekilinden 310'unun oyunu aldı.

Oylamada 307 "hayır" oyu kullanılırken, 3 milletvekili çekimser kaldı ve 1 oy ise geçersiz sayıldı.

İLK TURDA SEÇİLEMEDİ

Başbakan seçilmek için gerekli olan 316 oya ulaşamayan Merz'in ilk turda seçilemediğinin açıklanmasının ardından Meclis Başkanı Klöckner, oturuma ara verdi.

23 Şubat'ta yapılan erken genel seçimden sonra hükümeti kurmak için anlaşan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ve Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD), mecliste toplam 628 sandalyesi bulunuyor.