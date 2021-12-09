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    Almanya'da, cami otoparkında araç kundaklandı

    DİTİB’e bağlı Merkez Camii’nin otoparkında kundaklanan bir araç, kullanılamaz hale geldi.
    • İHA
    • 09.12.2021 - 14:02
    • Güncelleme : 09.12.2021 - 15:16
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    Almanya'da, cami otoparkında araç kundaklandı

    Almanya’nın Kuzey-Ren Vestfalya eyaletine bağlı Bochum kentindeki Schmidtstr Caddesi’nde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Merkez Camii’nin otoparkında bulunan bir araç, yerel saatle 02.50 sıralarında kundaklandı.

    Araç, tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Bochum DİTİB Merkez Camii Dernek Başkanı Adnan Akçay, yaptığı açıklamada, saldırıyı şiddetle kınayarak faillerin bir an önce yakalanmasını istedi.

    ARACIN ALTINA BENZİN DÖKÜLDÜ

    Akçay, kamera kayıtlarına göre bir kişinin camiye ait otoparka girdiğini ve altına benzin dökerek aracı yaktığını söyledi.

    BAŞKA BİR ARAÇ DAHA KUNDAKLANMAYA ÇALIŞILDI

    Yanan aracın kullanılamaz hale geldiğini ifade eden Akçay, camiye 500 metre uzaklıkta başka bir elektrikli aracın da kundaklanmaya çalışıldığını belirtti.

    Olayla ilgili polisin soruşturma başlattığını belirtti.

    Almanya'da, cami otoparkında araç kundaklandı ViDEO

    SALDIRILARIN FAİLLERİ YAKALANMADI

    Son yıllarda, Almanya'da camilere karşı artan saldırılar halkı huzursuz ederken, bugüne kadar gerçekleşen saldırılan failleri de yakalanamadı.

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