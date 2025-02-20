Almanya’da camilere saldırılar arttı

AA & Ensonhaber

Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya (KRV) eyaletine bağlı Wickede beldesinde bulunan DİTİB Anadolu Camisi, iki gün önce kimliği belirsiz kişiler tarafından taşlı saldırıya uğradı. Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’nden (DİTİB) yapılan açıklamada, saldırı sonucunda caminin giriş kapısında maddi hasar meydana geldiği bildirildi.

CAMİNİN DUVARINA IRKÇI SÖYLEMLER YAZILIP ÇİZİLDİ

Benzer bir saldırı ise Hessen eyaletinin Sulzbach beldesindeki DİTİB Camisi’ne yönelik gerçekleşti. 15 Şubat’ta caminin dış cephesine ırkçı ve yabancı düşmanı sloganlar yazılırken, gamalı haç sembolleri çizildiği aktarıldı.

Her iki olayın da polis ekiplerine bildirildiği ve güvenlik güçlerinin soruşturma başlattığı kaydedildi.

DİTİB'DEN AÇIKLAMA

DİTİB, yaptığı yazılı açıklamada camilere yönelik saldırıların bireysel vakalar olarak değerlendirilemeyeceğini vurgulayarak, şu ifadelere yer verdi:

Bu tür saldırılar, Müslüman karşıtı ırkçılığın bir göstergesidir ve topluma korku salmayı amaçlamaktadır. Nefret ve şiddete karşı net bir duruş sergilenmeli, bu tür eylemler görmezden gelinmemelidir.

Yaşanan saldırılar, Almanya’da yükselen İslamofobi ve aşırı sağcı tehditlere karşı endişeleri bir kez daha gündeme getirdi.