Hollanda'da başlayan çiftçi protestoları Cem Özdemir'in tarım bakanı olduğu Almanya'ya da sıçradı. Çiftçiler yollarda uzun kuyruklar oluşturdu.

Hollanda'da geçtiğimiz günlerde çiftçiler ayaklanmış, hükümetin tarım politasını protesto etmişti.

Hükümetin iklim politikalarına tepki gösteren çiftçiler, ülkedeki gıda dağıtım merkezleri, posta dağıtım merkezleri, köprüler, limanlar ve havalimanlarına giden otoyolları kapatmıştı.

Alman çiftçiler de ayaklandı

İklim ve azot salınımına ilişkin politikalarını protesto eden Hollandalı çiftçilere bir yenisi daha eklendi.

Şimdi de Almanya'daki çiftçiler ayaklandı. Çiftçiler traktörleri ile yolları trafiğe kapattı.

Uzun traktör kuyrukları oluşturan çiftçiler, Alman hükümeti ve Tarım Bakanı Cem Özdemir'i protesto ettti.

Almanya'da çiftçiler hükümeti protesto etti ViDEO

Cem Özdemir, istenmeyen adam oldu

Öte yandan Özdemir daha önce de Alman çiftçilerin tepkisiyle karşılaşmıştı.

Kenevirin yasallaşması ve vejeteryan kimliğiyle ön plana çıkan Özdemir, çiftçiler tarafından istenmeyen adam haline gelmişti.

Cem Özdemir'in bir sosyal hizmet uzmanı olarak tarım politikalarından anlayamacağını belirten çiftçiler, "Bu pozisyona profesyonel biri yerleştirilemez miydi?” şeklindeki soruyu Alman hükümetine yöneltmişti.