Almanya’da çocuk istismarı vakaları arttı

Almanya’da yayımlanan “Çocuklara ve Ergenlere Yönelik Cinsel Suçlar 2024” raporuna göre, 2019’da 15 bin 936 olan istismar vakaları, son beş yılda yüzde 18 artış göstererek 18 bin 85’e ulaştı.

RAPOR BERLİN'DE AÇIKLANDI

Rapor; Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, Federal Kriminal Polis Teşkilatı (BKA) Başkanı Holger Münch ve Çocuk ve Ergenlere Yönelik Cinsel İstismara Karşı Bağımsız Federal Komiseri (UBSKM) Kerstin Claus tarafından Berlin’de düzenlenen basın toplantısında kamuoyuna duyuruldu.

İÇİŞLERİ BAKANI: "RAKAMLAR KABUL EDİLEMEZ

Bakan Dobrindt, istismar vakalarındaki artışın alarm verici olduğunu belirterek,

"Çocuklara ve gençlere yönelik cinsel istismar rakamları şok edici derecede yüksek. Bu tabloyu kabul edemeyiz. Her failin kararlılıkla yargılanması gerekiyor." dedi.

BKA BAŞKANI MUNCH: "MÜCADELE ÖNCELİKLİ

BKA Başkanı Münch ise kolluk kuvvetlerinin bu alandaki çalışmalarına dikkat çekerek,

"Cinsel şiddet vakalarının sürekli yüksek seyretmesi nedeniyle bu konu, Almanya’daki güvenlik güçlerinin temel odak noktası olmaya devam ediyor. Personel kapasitemizi artırdık, teknik imkânlarımızı da sürekli geliştiriyoruz." ifadelerini kullandı.