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    Almanya'da çöp depolama tesisinde patlama

    Leverkusen kentindeki akaryakıt tanklarının yer aldığı bölgede gerçekleşen patlama sonrası 'yüksek tehlike' uyarısı yapıldı.
    • AA
    • 27.07.2021 - 13:54
    • Güncelleme : 27.07.2021 - 13:59
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    Almanya'da çöp depolama tesisinde patlama

    Almanya'nın Leverkusen kentindeki bir çöp depolama tesisinde patlama yaşandı.

    Polis, patlamanın etkisiyle yoğun duman oluşması nedeniyle çevredeki ev ve iş yerlerinin cam ve kapılarının kapalı tutulması çağrısında bulundu.

    Patlama nedeniyle yaralı olup olmadığı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Alman medyası, patlamanın, tesisin akaryakıt tanklarının bulunduğu alanda meydana geldiğini yazdı.

    "YÜKSEK TEHLİKE"

    Leverkusen itfaiyesi de akıllı telefon kullanıcılarına "yüksek tehlike" uyarısı gönderdi. Patlama nedeniyle oluşan dumanın kilometrelerce uzaklıktan görülebildiği belirtildi.

    Almanya Leverkusen'de çöp depolama tesisinde patlama

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