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    Almanya’da Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın ışıkları tasarruf için söndürülecek

    Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier yaklaşmakta olan enerji sıkıntısına dikkat çekmek ve örnek teşkil etmesi için Bellevue Sarayı’nın ışıklarının tasarruf amacıyla akşamları kapatılması talimatını verdi.
    • 26.07.2022 - 20:30
    • Güncelleme : 26.07.2022 - 20:30
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    Almanya’da Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın ışıkları tasarruf için söndürülecek

    Rusya’dan gelen doğal gaz akışının kesintiye uğraması nedeniyle, önümüzdeki kış aylarının Almanya’da çok zorlu geçmesi bekleniyor.

    Almanya’da hükümet temsilcileri, sürekli uyarılar yaparak enerji tasarrufu yapılmasını ve enerjinin idareli kullanılmasını tavsiye ediyor.

    Kış aylarında kaloriferlerin ısı derecelerinin düşürülmesi, belli saatlerde sıcak suların kesilmesi, kapalı havuzların ya tamamen kapatılması ya da suyunun ısıtılmaması gibi çok farklı önlemler tartışılıyor.

    Bellevue Sarayı’nın ışıkları kapatılacak

    Almanya’yı bekleyen muhtemel enerji darboğazına dikkat çekmek için Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, yaklaşmakta olan enerji sıkıntısına dikkat çekmek ve örnek teşkil etmesi için başkent Berlin’deki resmi ikametgahı Bellevue Sarayı’nın ışıklarının tasarruf amacıyla akşamları kapatılması talimatını verdi.

    Minimum seviyeye indirilecek

    Özellikle gerekli olmadığı sürece geceleri, sarayı aydınlatan ışıkların kapatılacak ve dış alanın aydınlatması ise güvenliği riske atmayacak şekilde minimum seviye ile sınırlandırılacak.

    Daha önce de başta Berlin’in sembollerinden tarihi Brandenburg Kapısı olmak üzere, benzer yapıların gece ışıklandırmalarına kısıtlamalar getirilmişti.

    Almanya’da Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın ışıkları tasarruf için söndürülecek #1


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