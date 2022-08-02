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    Almanya'da enerji krizi endişesi: Elektrikli ısıtıcı satışları arttı

    Olası bir enerji krizi endişesiyle, ülkede elektrikli ısıtıcı satışları büyük oranda arttı. 2022'nin ilk 6 ayında, 600 bin elektrikli ısıtıcı satıldı.
    • 02.08.2022 - 16:45
    • Güncelleme : 02.08.2022 - 16:51
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    Almanya'da enerji krizi endişesi: Elektrikli ısıtıcı satışları arttı

    Almanya’da kış aylarında yaşanması beklenen enerji krizi, vatandaşları şimdiden endişelendirdi. Ülkedeki elektrikli ısıtıcılar, adeta yok sattı.

    Piyasa araştırma firması GFK'den alınan verilere göre, 2022'nin ilk altı ayında 600 bin elektrikli ısıtıcı satıldı.

    Satışların, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 arttığına dikkat çekildi.

    "Büyük bir sorun"

    AA’nın haberine göre; Berlin'de elektrikli ürünler satan Eisen Doring mağazasının sahibi Frank Doring, son iki ayda elektrikli ısıtıcıların satışında büyük artış yaşandığını ve ellerindeki ısıtıcıların tükendiğini belirterek, “Tedarikçilerin ne zaman yeni ısıtıcı getireceği hakkında yorum yapamam. Çünkü hepsi çoktan tükendi. Bu büyük bir sorun.

    “Çünkü her şey tamamen tükendi”

    Isıtıcılar belki de eylül, ekim ya da kasımda gelir. Hiçbir şirket teslimatın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini söyleyemez. Çünkü her şey tamamen tükendi. En büyük sorun da bu. Herkes elektrikli ısıtıcı almak istiyor çünkü gaz yoksa ev soğuk demektir." dedi.

    Almanya da enerji krizi endişesi: Elektrikli ısıtıcı satışları arttı #1

    “Belki ileride sıcak suyla duş alamayacağız”

    Elektrikli ısıtıcı arayan müşterilerden Petra, Alman hükümetinin enerji tüketiminin azaltılmasını istemesinden sonra, gaz tedarikinin azalması ya da fiyatının daha da artması durumunda daha çok elektriğe bel bağlamak zorunda kalmaktan endişe duyduğunu belirtti.

    Petra, "Korkum şu ki sorunlar yaşanacak. Isıtıcım olmazsa ve biri sağlık sorunları yaşarsa, en azından sıcak bir banyo gerekecek. Belki ileride sıcak suyla duş alamayacağız. İşte bu yüzden acilen bir elektrikli ısıtıcıya ihtiyacım var." diye konuştu.

    Almanya da enerji krizi endişesi: Elektrikli ısıtıcı satışları arttı #2

    “Herkesin bunu almaya parası yok”

    Almanya'da öğrenci olan Jason da elektrikli ısıtıcı alıp almayacağı sorulduğunda, “Herkesin bunu almaya parası yok. Ama paranız varsa, alın." dedi.

    “Doğalgazda yüzde 30 eksiğimiz olacak”

    Rus gazını Avrupa'ya taşıyan önemli hatlardan olan Kuzey Akım doğalgaz boru hattı üzerinden gaz sevkiyatının teknik nedenlerden ötürü azaltılması üzerine, petrol ve doğalgaz uzmanı Thomas O’Donnell, "Bu kış muhtemelen doğalgazda yüzde 30 eksiğimiz olacak. Bu da herkesin gaza ulaşamayacağı ve karneyle dağıtım olacağı anlamına geliyor. Tüketiciler etkisini hissedecek. Halihazırda Berlin'de ya da Almanya'da termostatların 22 santigrat dereceden 17'ye, belki daha düşük bir dereceye indirilmesi gerektiği söylendi." dedi.


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