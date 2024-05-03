Samsung Galaxy S24'ün yapay zeka özellikleri eski modellere de geldi Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S24 serisi ile yayınlanan yapay zeka özellikleri, yayınlanan yeni güncelleme ile birlikte daha fazla modelde kullanıma sunuldu.

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Samsung, bu yılın başında düzenlediği etkinlikte merakla beklenen Galaxy S24 modellerini görücüye çıkarmıştı.

Beklendiği gibi telefonlar, yapay zeka ile güçlendirilmiş özelliklerle karşımıza çıktı. Galaxy S24 kullanıcılarına sunulan bu özellikler, geçtiğimiz günlerde Galaxy S23 modellerine de gelmişti.

Güncelleme daha fazla geldi

Samsung; Galaxy S22 ailesi, Z Fold4, Z Flip4 ve Tab S8 için yapay zeka özelliklerini içerek One UI 6.1 güncellemesini yayınladı.

Mayıs ayının ilerleyen haftalarında Galaxy S21 ailesi ve Z Flip3 ile Z Fold4 modelleri de one UI 6.1 güncellemesi alacak.

Güncelleme neleri içeriyor

Galaxy S24 serisinde ilk kez tanıtılan Circle to Search özelliği ile herhangi bir nesne yuvarlak içine alınarak web'de arama yapılabiliyor.

Bununla birlikte güncelleme, telefon görüşmelerini canlı olarak başka dile çevirme; metin, resim ve döküman çevirme, metinleri özetleme, ses kayıtlarını özetleme, resim ve duvar kağıdı üretme gibi çok çeşitli yapay zeka özellikleri de getiriyor.