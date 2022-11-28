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    Almanya'da enerji krizi meclise de yansıdı

    Almanya'da enerji krizi meclise de yansıdı

    Ülke genelinde enerji krizi nedeniyle tasarruf yapılırken, Alman Federal Meclisi'nde vekillerin toplantılara palto ve atkılarla katıldığı görüldü.
    • 28.11.2022 - 14:04
    • Güncelleme : 28.11.2022 - 14:25
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    Rusya Ukrayna savaşının ardından Avrupa'da enerji krizi gündeme oturdu…

    Birçok Avrupa ülkesinde kışın zor geçeceğine dair endişeler arttı.

    Yükselen enerji fiyatlarına karşı alınan tasarruf önlemleri, Alman meclisine de yansıdı.

    18 derece sınırı getirildi

    Almanya Federal Parlamentosu Bundestag'da kaloriferlere 18 derece sınırı getirildi.

    Bunun üzerine birçok milletvekili üşüdükleri gerekçesiyle durumdan şikayetçi oldu.

    Palto ve atkılarla katıldılar

    Öte yandan bazı milletvekillerinin ofislerinin de buz gibi olduğu ve hastalık riski yaşadıkları belirtildi.

    Yapılan son parlamento oturumlarında palto ve atkılarla katılan milletvekilleri gündem oldu.

    Almanya da enerji krizi meclise de yansıdı #1

    Parlamento işleyişi aksıyor

    Yeşiller Partisi'nden milletvekili Renate Kuenast, “Ofiste ceketle oturuyorum ve sürekli hareket ediyorum ama yine de dondum.” dedi.

    Kuenast, birçok milletvekilinin hastalanması nedeniyle parlamento işleyişinin aksayabileceği uyarısında bulundu.

    Almanya da enerji krizi meclise de yansıdı #2

    Tasarruf önlemleri

    Ülkede birçok kamu tesisinde ısıtma cihazları kısıldı, meydanlarda aydınlatmalar azaltıldı, sokak ışıkları kapandı.

    Hükümet temsilcilerinin halka “Çorap ve hırka giyin, hızlı duş alın” uyarıları ülkede tartışma yaratmıştı.

    Almanya da enerji krizi meclise de yansıdı #3


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