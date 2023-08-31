Almanya'da enflasyon etkisi: Üreticiler gramaj düşürerek gizli zam yapıyor Almanya'da üretici ve marketler, enflasyon karşısında gramajlarla oynamaya başladı. Ürün miktarını düşürerek fiyatı ya sabit bırakan ya da küçük fiyat artışları yapan firmaların sayısı yıl başından bu yana iki kat arttı.

ensonhaber.com

Koronavirüs salgını ve ardından gelen Rusya-Ukrayna savaşından itibaren küresel ekonomik sorunlar sürüyor.

Avrupa ülkeleri yakın tarihlerinde görmedikleri enflasyon artışlarını yaşıyor.

Bu ülkelerin başında Almanya geliyor.

Almanya'da temmuzda yüzde 6,2 olan enflasyon ağustos ayında yüzde 6,1 ile 0,1'lik bir düşüş gösterdi.

Yüksek enflasyon karşısında özellikle emeklilere yapılmayan maaş artışları ülkede alım gücünü düşürürken toplumda huzursuzluğu artırdı.

Almanya'da Türkiye'den tanıdık bir uygulama

Bu problem karşısında market ve üreticiler, Türkiye'den alışık olduğumuz bir yönteme başvurdu: Gizli zam...

Almanya'da birçok üretici ve market, gramajları düşürerek ürünlere gizli zam yaptı.

Konuyu ülkenin en önemli yayın organlarından Bild masaya yatırdı.

Gizli zam yapan firma sayısı iki katına çıktı

Haberde açıklamalarına yer verilen Hamburg Tüketici Merkezi'ne göre bu uygulama her geçen gün yayılırken şikayetler de bu oranda artıyor...

Yıl başından bu yana iki katına çıkan şikayetlere rağmen üreticiler, uygulamanın yasal olduğunu savunurken gramaj düşürülerek yapılan zamlar kozmetikten gıdaya hemen her kalemde uygulanıyor.

Kozmetikten gıdaya her kalemde aynı hile

Bild'in verdiği örneklere göre, daha önce 600 ml olan ve 4,45 euroya satılan bir gargara, 500 ml yapılarak 4,95 euroya satılıyor. Böylece yüzde 33 zam yapılmış oluyor.

Başka bir örnekte markanın da adını değiştiren firma, 250 gramlık ekmek rulosunu 1,39 euroya satarken yeni ismiyle birlikte 150 grama düşürerek 1,86 euroya piyasaya sürdü. Firma, böylelikle yüzde 127 zammı gizlice uyguluyor.

Benzer bir hile 200 gramlık bir şekerlemede de görülüyor. Firma 1,09 euroya sattığı ürünü 150 grama düşürüp aynı fiyattan satmaya devam etti. Bu da yüzde 33'lük bir artış anlamına geliyor.