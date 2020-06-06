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- Almanya'da Floyd protestolarında mağaza yağmalandı
Almanya'da Floyd protestolarında mağaza yağmalandı
ABD'de siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesiyle ilgili protestolar Almanya'ya sıçradı. Dün gece elli kişilik bir grup tarafından başkent Berlin'de mağaza yağmalandı.
- DHA
- 06.06.2020 - 17:12
Almanya'nın başkenti Berlin'de ABD'de polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi George Floyd için düzenlenen gösteride protestocular, sokakları savaş alanına çevirdi.
50 KİŞİLİK GRUP, MAĞAZA YAĞMALADI
Dün akşam yerel saatle 22:00 sıralarında Berlin'e bağlı Neukölln kentindeki Karl-Marx caddesine çıkan elli kişilik bir grup, mağazaları yağmaladı.
Semtin belediye binasına kadar yürüyen grup, çok sayıda mağazanın ve bankanın camlarını kaldırım taşlarıyla kırarak zara verdi.
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'BU SİSTEMDEN NEFRET EDİYORUZ' YAZILARI YAZILDI
Protestocular bazı dükkânların camlarına spreyle, "Bu sistemden nefret ediyoruz" diye yazdı.
Göstericiler ayrıca, sokakta park halinde olan araçlara zarar verdi. Göstericilerin, aşırı solcuların organize olduğu "Liebig 34" grubu ile bağlantılı olabileceği kaydedildi.