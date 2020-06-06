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Almanya'da Floyd protestolarında mağaza yağmalandı

Almanya'da Floyd protestolarında mağaza yağmalandı

ABD'de siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesiyle ilgili protestolar Almanya'ya sıçradı. Dün gece elli kişilik bir grup tarafından başkent Berlin'de mağaza yağmalandı.