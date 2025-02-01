Almanya'da gazeteciye şiddet uygulayan polise para cezası

Haber Merkezi

Almanya'da 23 Mayıs 2024'te Berlin'de Humboldt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Filistin yanlısı aktivistlerin eylemleri sırasında binayı boşaltmaya çalışan polis ekipleri, "Berliner Zeitung" gazetesi için çalışan bir gazeteciye şiddet uyguladı.

Gazetecinin boynunda basın kartı asılı olduğu ve elinde kamera ile cep telefonu taşıdığı açıkça görülmesine rağmen, polis memuru gazeteciyi yere yatırarak kelepçeledi.

GAZETECİ DARBEDİLDİ

Gazeteci, kendisine saldıran Alman polis yüzünden ve vücudundan yaralandı.

Daha sonra "Berliner Zeitung" gazetesine verdiği demeçte, polisin kendisine iki kez yumruk attığını ve saatlerce kelepçeli tutulduğunu belirtti

POLİS SUÇLU BULUNDU

Görev başındayken ağır şekilde darbedilen gazeteci, polis memurundan şikayetçi oldu.

Konu, Berlin Tiergarten Mahkemesi'ne taşındı ve polis suçlu bulundu:

90 GÜN BOYUNCA PARA ÖDEYECEK

Savcılığın talebi üzerine mahkeme, 32 yaşındaki polis memurunu para cezasına çarptırdı. Mahkeme kararında, sanık polisin 90 gün boyunca günlük 80 euro para cezası ödemesi yönünde karar verdi.

Savcılık, polis memurunun gazetecinin bir protestocu olmadığını bilmesi gerektiğini ve şiddet kullanarak onu gözaltına almasının hukuka aykırı olduğunu vurguladı. Mahkeme, gazeteciyi yaralayan polis memurunun kasıtlı hareket ettiğini kaydetti.