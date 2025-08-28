Almanya'da Gazze protestosuna polisten sert müdahale

İsrail'in yaptığı soykırımı protesto etmek ve Gazze'de yaşanan açlık krizine dikkati çekmek için yüzlerce Filistin destekçisi, Almanya'nın başkenti Berlin’in en işlek bölgelerinden olan Hackescher Meydanı yakınlarında toplandı.

İsrail aleyhine sloganlar atan göstericiler, sloganlar atarak İsrail'in insani yardım girişini engellediği Gazze'de yaşanan açlık krizi ve saldırılara dikkat çekti.

Eylem bir süre devam ettikten sonra polis gösteriyi sonlandırdığını açıklayarak göstericilerin bölgeden ayrılmaları yönünde anons yaptı.

Ancak göstericilerin anonsa uymaması sonucu gösteride polis şiddeti yaşandı.

YUMRUK ATTIĞI KADINI GÖZALTINA ALDI

Eylem sırasında polisin yumruk attığı bir kadın yaralandıktan sonra gözaltına alındı. Olay, polis müdahalesinin sertliğiyle dikkat çekti.