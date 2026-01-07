Donald Trump: Ara seçimleri kazanamazsak görevden alınacağım

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçi Parti Konferansı'nda konuşan ABD Başkanı Donald Trump, ABD ordusu tarafından kaçırılan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yakalanmasına yönelik operasyonu överek operasyonun ABD ordusunun küresel gücünü bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti.

ABD'nin operasyondan hemen önce Venezuela'nın büyük bölümünde elektriği kestiğini belirten Trump, bunun sahadaki birliklere ciddi bir avantaj sağladığını söyleyerek, "Ülkenin neredeyse tamamının elektriği kesildi. O anda bir sorun olduğunu anladılar. Işığı olan tek kişiler mumları olanlardı" dedi.

"TAKTİKSEL OLARAK ZEKİCEYDİ"

Operasyonun karmaşıklığına dikkat çeken Trump, hava ve kara unsurlarının eş zamanlı şekilde devreye sokulduğunu vurgulayarak, "152 uçak vardı. Kara birliklerimiz çok fazlaydı. Son derece karmaşık bir durumdu ama taktiksel olarak zekiceydi" şeklinde konuştu.

ABD askerlerinin helikopterlerden iniş yaptığı anlara değinen, "Bizimkiler helikopterlerden iniyordu ve korunmuyorlardı. Buna rağmen operasyon kusursuz şekilde ilerledi" diyerek operasyon sırasında ABD tarafından kimsenin hayatını kaybetmediğine dikkat çeken Trump, "Maalesef çok sayıda insan öldü. Çoğunluğu Kübalı askerlerdi. Bizim geleceğimizi biliyorlardı ama buna rağmen bu sonuç değişmedi" ifadelerini kullandı.

DEMOKRATLARA TEPKİ

Maduro'nun yakalanmasına yönelik operasyon sonrası Demokratların tavrını eleştiren Trump, "Bir noktada, 'Harika iş çıkardınız' demeleri gerekirdi. 'Teşekkürler, tebrikler.' Bu ülke adına güzel olmaz mıydı?" dedi.

ABD'de tutuklu bulunan Maduro'ya yönelik sert ifadeler kullanan Trump, "Şiddet yanlısı bir adam. Sahneye çıkıp benim dansımı taklit etmeye çalıştı. Milyonlarca insanı öldürdü. Karakas'ın ortasında kapatılmakta olan bir işkence odası var" ifadelerini kullandı.

Maduro'nun geçmişte kamuoyuna yönelik davranışlarını da eleştiren Trump, Venezuela'da uzun yıllardır sistematik şiddet uygulandığını savundu.

"KİMSE BİZİ ALT EDEMEZ"

ABD ordusunun kapasitesine değinerek, "ABD, bir kez daha yeryüzündeki en güçlü, en gelişmiş ve en ölümcül orduya sahip olduğunu kanıtladı. Kimse bizi alt edemez, yaklaşmak bile mümkün değil" ifadelerini kullanan Trump, silah üretiminin hızlandırılacağını, savunma şirketlerine bu konuda baskı yapacaklarını söyledi.

Savunma sanayiindeki teslimat sürelerine ilişkin müttefik ülkelerin yıllarca uçak ve helikopter beklemek zorunda kaldığını belirten Trump, "Bir F-35 için 4 yıl, bir helikopter için 5 yıl bekleniyor. Buna artık izin vermeyeceğiz. Daha hızlı üretilecek" dedi.

"ARA SEÇİMLERİ KAZANAMAZSAK GÖREVDEN ALINACAĞıM"

Konuşmasında ara seçimlere de değinen Trump, Cumhuriyetçilerin tarihi bir başarıya imza atacağını savundu.

Başkanlık dönemindeki ekonomi, sınır güvenliği ve gümrük tarifeleri politikalarını hatırlatan Trump, "Politikalarımız doğru" ifadesini kullandı.

Trump, Cumhuriyetçilerin ara seçimleri kazanması gerektiğini, aksi takdirde Demokratlar tarafından görevden alınacağını belirterek, "Ara seçimleri kazanmalıyız çünkü eğer ara seçimleri kazanamazsak beni görevden almak için bir neden bulacaklar. Görevden alınacağım" şeklinde konuştu.

"Joe Biden'ı 100 farklı nedenden dolayı görevden almalıydık" diyerek yeniden adaylık tartışmalarına da göndermede bulunan Trump, "Sanırım aday olamıyorum, emin değilim, aday olmama engel olan bir şey mi var acaba?" dedi.